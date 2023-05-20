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內布拉斯加州 禁12周後墮胎 州長承諾簽署

編譯徐薏茹／綜合20日電
內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和限制向青少年傳播跨性別醫學資訊法案，圖為支持墮胎民眾湧入議會，表達民意。(美聯社)
內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和限制向青少年傳播跨性別醫學資訊法案，圖為支持墮胎民眾湧入議會，表達民意。(美聯社)

內布拉斯加州議會19日通過12周後禁止墮胎的法案，以及未滿19歲者不得接受性別確認照護(gender-affirming care)的限制法規，推動該法案的共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)已承諾簽署；州議會這一極具爭議的舉動讓兩方議員均表示，未來可能無法一同合作。

自從16日議員提出混合措施，將共和黨在全國推動的限制法規結合在一起，州議會的氛圍一直動盪不安，州參議員梅根·杭特(Megan Hunt)3月曾公開表示，她的青少年兒子是跨性別者，19日杭特說她現在計畫離開內布拉斯加州。

北卡羅來納州也在本周通過12周墮胎禁令，目前全國共14州實施禁令。

此前內布拉斯加州禁止在懷孕20周後墮胎，新通過的12周禁令包括強暴、亂倫及拯救孕婦生命的例外情況。

反對者尋求將致命的胎兒異常列入例外情況，並明確保護醫師不會因為實行有爭議的墮胎面臨刑事指控，但以失敗告終。

該法案還將禁止19歲以下的跨性別者接受任何的性別肯定手術，並且限制未成年人使用賀爾蒙療法及青春期阻斷劑(puberty blockers)；內布拉斯加州將19歲以下視為未成年人。

該州對性別確認照護的限制要到10月1日才會生效，墮胎禁令則將於州長簽署後立即生效，該法案的反對者誓言提起訴訟以阻止這兩項措施。

19日的辯論曾一度中斷，抗議人士站在議會露台上，對保守派議員怒罵髒話，並將疑似沾血的棉條扔到地板；內布拉斯加州巡邏隊清除露台並表示至少有六人被逮捕，議員開始投票後，數百名示威者擠進圓形大廳，在議會外不斷大喊「可恥！」

數百名商業與醫療專家簽署信函，警告墮胎禁令與跨性別健康照護限制將促使公司及醫師離開該州；一封由該州1200名以上醫療專家簽署的信函19日提交，稱該法案是「對本州醫療界的直接攻擊」。

內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和限制向青少年傳播跨性別醫學資訊法案，圖為支...
內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和限制向青少年傳播跨性別醫學資訊法案，圖為支持法案民眾在議會舉牌聲援。(美聯社)

內布拉斯加州 墮胎 跨性別

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