肯爺Yeezy聯名商品 愛迪達月底前清倉…價值逾10億

德國運動服裝公司愛迪達19日表示，將從本月底前開始，全面出清與知名繞舌歌手肯爺合作推出的Yeezy聯名系列運動商品，並將銷售所得捐給反種族歧視的公益團體。(美聯社)

德國 運動服裝公司愛迪達(Adidas)19日表示，將從本月底前開始，全面出清與知名繞舌歌手肯爺(Kanye West，後改名為YE)合作推出的Yeezy聯名系列運動商品，並將銷售所得捐給反種族歧視 的公益團體。

愛迪達和肯爺在2015年2月，聯手推出Yeezy系列運動商品，包括上衣、夾克、運動褲、襪子、運動鞋、女鞋和拖鞋等，由於該系列商品採限量銷售模式，迅速在全球運動商品市場攻占一席之地，其中「Boost 750」運動鞋更創下Yeezy系列人氣最高、銷售最佳的紀錄，有分析師表示，愛迪達光靠Yeezy聯名運動鞋的獲利，即占整體獲利約一半。

不料2022年10月，肯爺在社交媒體和專訪中，發表反猶太 言論，引發各界激烈反彈，迫使愛迪達終止雙方合作關係，並暫停銷售Yeezy系列商品，但估計仍有高達逾10億元的庫存。

愛迪達：銷售所得將捐出

愛迪達執行長古爾登(Bjorn Gulden)公布一份聲明表示，「經過全盤考量，我們決定對愛迪達Yeezy系列庫存商品，展開清倉，我們和所有組織和相關人士研商結果，確認出清後捐款才是上策。」並強調「無論運動或社會領域都不應存在任何形式的仇恨，我們將繼續全力與之抗衡。」

本月稍早，愛迪達執行長古爾登在年度股東大會上坦承，費時數月尋求妥善解決方案，最後決定不銷毀Yeezy系列庫存貨，而是透過清倉販售，將所得全數捐出，造福受到肯爺反猶太言論波及的慈善機構。

愛迪達19日表示，預計出清的Yeezy庫存貨，包括原有的設計款以及2022年設計的新款商品，並強調出清庫存貨並不會對該公司2023年財報造成直接影響。