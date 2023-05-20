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西恩潘力挺編劇罷工 批電影業不認真看待AI衝擊

中央社坎城19日綜合外電報導
西恩潘出席坎城影展。(歐新社)
西恩潘出席坎城影展。(歐新社)

演員西恩潘（Sean Penn）今天全力支持好萊塢持續進行的編劇罷工行動，說電影製片廠沒有認真關切人工智慧（AI）的問題，是「人類令人髮指的行為」。

法新社報導，西恩潘是在坎城影展（Cannes Film Festival）發表上述談話。他主演的新片「黑蠅」（Black Flies）昨天在影展上首映，故事描述紐約醫護人員的堅忍不拔。

被問及顛覆好萊塢電影製作的編劇罷工行動時，西恩潘表示：「很長一段時間以來，其實是整個產業一直顛覆著編劇、演員和導演的工作。在這種情況下，我當然全力支持劇作家協會。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，西恩潘說：「人們議論著很多新概念，包括利用人工智慧（創作劇本）。如果沒有任何來自製片人的反對，我會覺得這是人類令人髮指的行為。」

編劇們在影視串流帶來混亂，以及對人工智慧與日俱增的使用感到擔憂後，要求獲得更好的薪酬待遇措施。美國劇作家協會（Writers Guild of America）和美國主要電影公司協商破裂後，罷工行動於5月3日展開。

據路透報導，美國劇作家協會正試圖限制在撰寫劇本時使用人工智慧。

根據劇作家協會說法，正努力讓串流服務賺錢，且正在對付廣告營收縮水問題的好萊塢製片公司則不贊同這樣的想法，說他們對於每年討論新科技一事抱持開放態度。

這場罷工行動是本屆影展上的熱議話題。

電影「印第安納瓊斯之命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）導演詹姆斯曼高德（James Mangold）也支持罷工的編劇們。

他對記者們說：「沒有好的劇本就不會有電影，沒有編劇就不會有好的劇本。我支持他們抗爭。」

電影 罷工 人工智慧

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