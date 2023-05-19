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氣溫攀升 加州擬規範室內營業場所設員工降溫區

中央社舊金山18日專電
受氣候變遷影響，西岸提前迎接炎熱高溫。(美聯社)
受氣候變遷影響，西岸提前迎接炎熱高溫。(美聯社)

加州氣溫逐年飆高，除衝擊戶外工作者安危，室內高溫職災案件近年也大幅增加，加州政府正研議法規，要求室內營業場所設置「員工降溫區」，餐廳業者估計10年內成本將增加10億美元。

受氣候變遷影響，西岸提前迎接炎熱高溫，根據氣象預報，加州沿海部分地區，這個週日溫度將升至近38度，約1200萬人處於高溫警報之下。

氣溫逐年升高，不僅衝擊農民和建築工人等戶外工作者的安全，室內高溫職災事件近年也大幅增加。依據加州政府數據，2011年，因室內溫度過高引發的職災案件約138起，到2018年已增加至225起。

加州職業安全衛生署（Cal/OSHA）今天召開會議，召集業者和勞工團體，研議新規範保障室內勞工免於高溫職災。

與會的一名速食連鎖店盒子裡的傑克（Jack in the Box ）員工華瑞茲（Mauricio Juarez）表示工作8年，室內溫度現在已高達38.9度，冷氣壞掉的時候，一些員工就會熱到昏倒。

新規要求業者必須設置「降溫區」，若員工在場，一旦室內溫度到達82度（攝式27.8度）時，要讓員工能夠到降溫區休息，業者也必須購置電扇、冷氣維持降溫區溫度。此外，員工若有中暑跡象，不能要求他們重返崗位。

加州2006年就有制定規範，保障戶外工作者免於高溫職災，創下全美先例。

前加州州長布朗（Jerry Brown）早在2016年就簽署法案，要求2019年前制訂室內工作環境新規，後來疫情爆發，時程因此拖延。

此規範最快將在明年初生效，估計可保障超過100萬名勞工。

不過，新規定對業者造成衝擊，估計餐廳成本10年可能將增加10億美元，引發強烈反彈。加州職業安全衛生署長季里普（Jeff Killip）仍表示，政府會採取行動制訂規範，並做出適當權衡。

加州 高溫 勞工

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