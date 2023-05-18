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美台貿易倡議達第1階段協議 未來數周內簽署

記者張文馨／華盛頓即時報導
貿易代表署18日宣布，美台21世紀貿易倡議達成第一階段協議，將很快簽署。(本報資料照片)
貿易代表署18日宣布，美台21世紀貿易倡議達成第一階段協議，將很快簽署。(本報資料照片)

貿易代表署（USTR）18日宣布，美台21世紀貿易倡議達成第一階段協議，將很快簽署；預期會深化美台貿易關係並強化美台貿易往來。

貿易代表署表示，從這項貿易倡議起到至今不到一年，就已經達成第一階段協議；貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，這是強化美台經濟關係的重要一步，期待繼續談判，最終得到一項實在且高標準的貿易協議，以應對21世紀緊迫的經濟挑戰。

第一階段協議的中英文版本將在未來數周內由美國在台協會（AIT）和台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署，也會舉行簽署儀式。

根據USTR新聞稿，第一階段協議涵蓋關務管理與貿易便捷化、良善法制作業、服務業國內規章、反貪腐和中小企業共五項領域；美國企業可以將更多美國商品銷往台灣；創造更加透明且更高效率的規章制度，勢必為美台市場創造更多的投資和商業機會，中小企業獲益尤甚。

USTR分別就達成共識的五個領域說明如下：

一、關務管理與貿易便捷化，指簡化通關程序，讓美國商品能更快、更便宜且更容易地被送到台灣消費者手上；通關文件能電子化處理，並以電子支付方式繳交關稅等相關費用，減少貨船和貨車的等待時間，不僅能降低溫室氣體排放，也能減少生鮮等易腐商品的折損。

二、良善法制作業，指強化法制透明度，讓中小企業能更清楚了解美台市場的管理機制；美台將建立一個委員會來監督這項行動的執行狀況，加強訊息共享並促進法制合作。

三、服務業國內規章，確保供應商申請營業許可程序的公正性。

四、反貪腐，要求美台制定全面的反貪腐措施，來打擊賄賂等行為，以美加墨協議的反貪腐架構為基礎，討論洗錢、拒絕外國公職人員入境、追回不當款項和強化保護吹哨者行動。

五、中小企業，將鼓勵美台中小企業貿易與投資，透過貿易培訓、融資和訪問等方式，為中小企業推薦可用的資源，讓企業了解如何在美台兩地市場投資。

針對貿易倡議內容所涵蓋的其他領域，USTR表示，在AIT和駐美代表處主持下，美台會持續談判。

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