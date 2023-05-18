多位參議員向白宮喊話：債限談判應納入加徵富人稅

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)。(美聯社)

新聞周刊報導，無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)以及參院金融委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)最近紛紛向白宮 及拜登總統喊話，要求白宮在債限談判當中應該對共和黨 施壓，要求共和黨如果真心想要解決國債問題，就應該同意對富人加稅。

桑德斯接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說：「刪減為老年人、兒童及低收入民眾提供的福利計畫之前，應該先要求收入排行榜最頂端的富豪以及規模最大的企業開始公平繳稅才對。」

在與白宮的債限磋商當中，共和黨籍眾議員始終堅持調高國債上限及降低國債的談判裡，不會涉及加徵新稅。共和黨也表示，刪減聯邦支出並不包括國防預算、退役軍人健保福利或邊境安全資源，社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)都會受到保障。

桑德斯受訪時說：「我們活在收入與貧富都出現嚴重不均的時代，勞工階級民眾為生活而掙扎，窮人生活狀況非常糟糕，在這種情況下不應該刪減兒童、老年人及勞工家庭的福利計畫，卻對億萬富豪階級說『你們不必公平繳稅』，這真是匪夷所思。」

魏登接受新聞周刊訪問時指出，債限談判當中應該檢討為何富人及大型企業能夠避免繳稅。

魏登說，前財政部副助理部長巴特列(Bruce Bartlett)17日在預算委員會聽證會上表示，提高政府稅收的主要問題來自於執行層面，如果為國稅局(IRS)提供充分資源，就能創造足以抵消赤字的稅收。

民主黨籍俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)呼應魏登與桑德斯的主張表示，應該廢除五年前為大型企業提供的減稅。布朗說：「共和黨向來千方百計想幫富人減稅，他們就是這樣。」