推翻州長否決 北卡州議會立法禁「12周後墮胎」

北卡羅來納州參、眾議會16日推翻州長庫伯的否決權，通過懷孕12周以上的墮胎禁令。圖為支持墮者在州議會大廈外抗議。(美聯社)

北卡羅來納州共和黨 主導通過12周墮胎 禁令，遭到民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)否決後，經過共和黨團強力動員，16日不但推翻州長否決權，並以絕對多數通過懷孕12周以上的墮胎禁令，正式立法，象徵共和黨人在墮胎爭議的一場勝利。

北卡州參議會16日稍早，以五分之三絕對多數推翻州長庫伯的否決權，緊接著當晚，州眾議會也接力完成推翻州長否決權的投票，正式通過更嚴格的墮胎禁令，該州原本禁止懷孕20周以上的墮胎，但性侵或亂倫不在此限。共和黨在參眾兩會都占多數勢優勢。

民主黨籍州參議員娜塔莎．馬庫斯(Natasha Marcus)表示，限制懷孕12周內墮胎，意味著年輕婦女可能只有數周時間考慮是否要進行墮胎，容易導致再次意外懷孕。「該法案搧我們一記耳光、是堵住我們嘴巴的槍枝、是束縛我們的緊身衣。」馬庫斯不滿表示，因此在州參議會投票通過後，大喊「恥辱」。

無獨有偶，南卡州眾議會16日也通過禁止懷孕6周以上的墮胎，換言之，一般婦女在確認懷孕前，即被禁止墮胎。

全國50州有14州禁止在懷孕任何階段墮胎，多數位於南方，唯有喬治亞州允許懷孕六周內的墮胎；佛羅里達州禁止懷孕超過15周的墮胎，因此整個南方只有北卡、南卡、佛州以及維吉尼亞州開放有限度的合法墮胎。

針對北卡和南卡州雙雙通過更嚴格的墮胎禁令。維吉尼亞計畫生育組織(PPAV)執行董事洛克哈特(Jamie Lockhart)表示，「將會對南方婦女墮胎權益，帶來致命性打擊。」