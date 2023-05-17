對美國產生擔憂？ 羅傑斯：「美元時代」正步入尾聲

美國「量子基金」創辦人羅傑斯（Jim Rogers）指出，美元時代正步入尾聲」。（觀察者網）

國際政治緊張局勢持續升溫，美國與多國角力戰始終沒有停下腳步。全球知名投資 人暨美國「量子基金」創辦人羅傑斯（Jim Rogers）表示，各國對美國信譽產生擔憂，且加速遠離美元，指「美元時代正步入尾聲」。然而，他補充到，截至目前，還沒有出現可以取代美元或與美元競爭的貨幣 。

日前羅傑斯接受羅斯衛星通訊社訪問指出，美國許多朋友已在默默行動，想找到可以與美元競爭並最終取代美元的貨幣。他強調，這是會發生的，而且一直在發生。「150多年來，沒有一種貨幣一直處於主要地位」，這一次，美元即將走到盡頭，屬於美國的時代即將結束。

羅傑斯進一步分析，各國逐漸遠離美元的另一原因，是因為美國為世界歷史上最大的債務國，很多人擔心美元總有天會出問題。

他指，「國際貨幣應該保持完全中立」。任何人都可以使用它做任何想做的事。但現在華府正在改變規則。儘管如此，羅傑斯認為，目前世上還沒有一種貨幣可取代美元，又或是能與美元競爭。

針對此，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）曾於1日提到，「美元的確正逐漸被各國拋棄」，然而他認為在目前來說，美元作為世界儲備貨幣的地位還不會被取代。

值得注意的是，羅傑斯預測，經濟衰退可能會在今年或明年襲捲美國，並持續四到五年之久。他認為，美國「債務非常、非常、非常高」，下一次經濟衰退將比以往持續時間更長。他提醒，如果發生戰爭或發生更多的戰爭，這會讓經濟衰退持續的時間越加拉長。

路透引述環球銀行金融電信協會（SWIFT）1月數據指出，美元在國際支付總額中的份額已降至40%。越來越多的國家著手計劃或已經實施「去美元」政策，不少國家認為，由於美元持續走強削弱了當地貨幣，各經濟體都在採取措施來降低風險。