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華郵：肯塔基州、賓州本周初選反映選舉五大趨勢

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華郵：肯塔基州、賓州本周初選反映選舉五大趨勢

記者顏伶如／即時報導
肯州首位非洲裔檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)擊敗十多位對手而勝出，獲得肯塔基州共和黨提名。(美聯社)
肯州首位非洲裔檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)擊敗十多位對手而勝出，獲得肯塔基州共和黨提名。(美聯社)

華盛頓郵報報導，肯塔基州、賓州等地16日初選及特別選舉結果，反映2024年大選可能走向的五大趨勢，包括共和黨肯塔基州州長初選當中，佛羅里達州州長德桑提斯背書的候選人敗給前總統川普支持的候選人，民主黨以些微多數取得賓州州眾議院多數席次，擋下共和黨可能通過修改州法進一步限縮婦女墮胎權的計畫。

一、傳統路線保守派人士獲得肯塔基州共和黨提名，將挑戰民主黨籍州長

卡麥隆(Daniel Cameron)是肯州首位非洲裔檢察長，在路線分歧的共和黨當中，普遍獲得各派系支持。前總統川普為卡麥隆背書，參院共和黨領袖、肯州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)也與卡麥隆關係密切。

卡麥隆16日在初選裡擊敗十多位對手而勝出，成為肯州史上第一位獲得主要政黨提名角逐州長選舉的非洲裔候選人。川普任內美國駐加拿大大使克拉夫特(Kelly Craft)主打文化戰爭以吸引極右派選民支持，雖然獲得佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)背書，但最後初選結果還是輸給卡麥隆。卡麥隆將於11月選舉出戰角逐連任的民主黨籍肯州州長貝希爾(Andy Beshear)。

二、民主黨以些微多數取得賓州州眾議院多數席次

賓州州眾議院席次特別選舉結果，不但關係多數席次由哪一黨掌握，更牽動墮胎權在賓州的命運。獲得拜登總統背書的民主黨籍候選人波伊德(Heather Boyd)在特別選舉擊敗共和黨對手福特(Katie Ford)勝出，讓民主黨闊別12年來首度拿回州眾議院多數席次。

三、選舉陰謀論陣營表現不佳

肯州共和黨初選當中，現任州務卿亞當斯(Michael Adams)面臨兩名選舉陰謀論支持者挑戰卻挺過考驗。賓州初選當中，一位曾經在川普質疑選舉結果訴訟中裁定川普勝訴的法官，16日在賓州高等法院法官選舉初選遭到淘汰。

四、共和黨在幾場市長選舉裡掙扎

佛州傑克遜維爾(Jacksonville)市長選舉結果由民主黨候選人當選，科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)市長選舉當中，無黨籍候選人擠下共和黨候選人取得勝利。

五、費城史上可能出現第一位女市長

費城歷任99位市長清一色為男性，這次市長選舉民主黨候選人由市議員派克(Cherelle Parker)出線，有機會成為費城史上第一位女市長。

共和黨 民主黨 賓州

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