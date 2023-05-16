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美國外交車隊在奈及利亞遇持槍襲擊 4人死亡、3人被綁

編譯張君堯／即時報導
美國一支外交車隊16日在奈及利亞的阿南布拉州遭到襲擊，造成4人死亡以及3人被綁架，兩國官員皆表示「車隊中沒有美國公民」。（Getty Images）
美國一支外交車隊16日在奈及利亞的阿南布拉州遭到襲擊，造成4人死亡以及3人被綁架，兩國官員皆表示「車隊中沒有美國公民」。（Getty Images）

美國一支外交車隊16日在奈及利亞阿南布拉（Anambra）遭到襲擊、造成4人死亡及3人被綁架，兩國官員表示「車隊中沒有美國公民」。

衛報報導，警方發言人托楚烏（Ikenga Tochukwu）表示「持槍襲擊者16日殺害2名警察機動部隊成員和2名領事館工作人員，接著將他們的車輛點燃」，並補充說「車隊中沒有美國公民」。

此外，托楚烏提到安全部隊部署到現場前，槍手設法將2名警察和1名司機綁走，不過他也強調「救援和恢復行動已經展開」。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在記者會上證實這起事件，表示「美國車隊遭到襲擊，我能告訴你的是『沒有美國公民涉入其中』」。美國國務院同樣證實此次襲擊，其發言人指出「美國駐奈及利亞使團人員正在與當地安全部門合作進行調查，我們人員的安全始終是最重要的。

近年來，在奈及利亞該地區活動的分離主義分子持續升級這類襲擊的強度，並以警察或政府大樓為目標。當地官員經常將東南部的襲擊歸咎於「比亞法拉土著人民運動」（IPOB）及其武裝分支「東部安全網絡」（ESN），不過IPOB一再否認犯下暴力行為。

警察 美國公民 國務院

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