司法部起訴蘋果前員工 涉竊取自駕技術後逃往中國

美司法部起訴一名蘋果前員工，理由是他涉嫌竊取自動系統技術後逃往中國。(路透)

美國16日宣布五項案件的指控，這些案件涉及竊取技術、有利於中國、俄羅斯和伊朗，其中有一名蘋果 公司前工程師被指控竊取蘋果包含自動駕駛汽車 在內的自動系統技術，然後逃往中國。

路透報導，美國司法部 在記者會詳細介紹的案件，集中在有關竊取商業秘密和其他技術的指控。其中兩起案件還涉及被美國官員指控為幫助俄羅斯軍事和情報部門獲得敏感技術的採購網絡。

司法部國家安全部門官員歐森（Matt Olsen）表示 :「我們在執行美國法律時保持警覺，以阻止敏感技術流向外國對手。我們盡全力防止這些先進的工具落入外國對手的手中。」

根據16日公布的4月起訴書，35歲的蘋果前工程師Weibao Wang曾居住在加州山景城，於2016年被蘋果聘用。起訴書顯示，2017年，他在從蘋果辭職前，就接受了一家開發自動駕駛汽車的中企在美國的工作，但大約四個月之後，他才將他的新工作告知蘋果。

司法部說，Weibao Wang從蘋果離職後，公司發現他在離職前的日子訪問了大量的專有數據。聯邦調查人員在2018年6月搜查他的家，找到了來自蘋果的「大量」數據。司法部說，就在搜查行動後不久，他就登上了飛往大陸的飛機。

蘋果在2014年開始從頭設計汽車和研發，但這項名為「Titan」的造車計畫進展得並不順利。去年12月的報導指出，蘋果已將推出汽車的時間延後到2026年。

蘋果拒絕就該項起訴案發表評論。

在第二起與中國有關的案件中，美國檢察官宣布對加州Rancho Cucamonga的64歲居民Liming Li提出指控，指控他從加州的雇主竊取商業機密，並在中國成立競爭業務。

此外，紐約檢察官宣布起訴39歲的Xiangjiang Qiao（又名Joe Hansen），指控他利用一家被美國制裁的陸企，向伊朗提供用於生產大規模毀滅性武器的材料。

美國官員說，Xiangjiang Qiao和Weibao Wang仍然在中國大陸逍遙法外，而其他幾名被告已被逮捕。