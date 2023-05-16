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維安再現漏洞 醉漢凌晨闖國安顧問蘇利文家

編譯俞仲慈／綜合16日電
特勤局維安再出現漏洞，一名身分不明男子上個月闖入國家安全顧問蘇利文華府家中，特勤人員卻未察覺。(路透)
特勤局維安再出現漏洞，一名身分不明男子上個月闖入國家安全顧問蘇利文華府家中，特勤人員卻未察覺。(路透)

根據報導，上個月下旬某天凌晨，一名身分不明男子闖入國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)華府西區住處，而且負責維安的特勤人員居然毫未察覺，所幸蘇利文與其同住的妻子瑪格麗特·古蘭德(Margaret Goodlander)安然無恙，但聯邦特勤局(U.S. Secret Service)已針對維安疏失展開調查，並追究失職人員責任。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)公布一份聲明回覆「華盛頓郵報」(Washington Post)詢問，表示：「雖然維安對象並未受到傷害，但我們嚴肅看待此事，針對維安任務進行全面調查，檢討事件方方面面。」

「任何違反維安任務的行為皆不可接受，一旦被發現，將追究相關人員的責任。」古利耶米還表示，在調查完成前，將進一步提升對蘇利文和其住家的維安層級。

根據知情人士表示，4月下旬某天凌晨3時左右，一名身身不明的男子進入蘇利文住處，被蘇利文發現後，立即要求對方離開，而且男子離開後，蘇利文才趕緊通知駐守戶外的特勤人員。

知情人士還透露，闖入者可能酒醉，不知道自己所在位置，而且沒有證據顯示他認識蘇利文或有傷害企圖，不過此事暴露出特勤局存在嚴重的維安漏洞。

據了解，一般情況下，任何進入特勤局保護對象所在地的闖入者，可能會遭到逮捕並以非法入侵罪名起訴，但此次，誤闖蘇利文住處的男子在特勤人員獲悉消息後，已經離開現場。

根據資深國安官員表示，原本國家安全顧問去外地出差，才會成為維安對象，直到2021年，因聯邦調查局(FBI)破獲伊朗政府企圖暗殺白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)的陰謀後，維安層級提高，改以全天候保護，亦即蘇利文人在華府，就有特勤人員派駐住所周圍。

據了解，2001年九一一恐怖攻擊事件發生前，負責總統和副總統維安任務的特勤人員編列18人，但如今增至27人，維安對象包括拜登總統的孫子輩，不過因為長年預算編列不足，特勤人員缺額問題相當嚴重。

蘇利文 華府 拜登

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