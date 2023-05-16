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疫情期間攻擊醫護頻傳 新州簽法保護英雄

編譯俞仲慈／即時報導
新澤西州長簽署法案，保護醫療人員避免遭受人身攻擊。圖為新冠疫情期間，新州緊急醫療服務特遣小組(EMSTF)設立機動醫院，治療患者。(新州EMSTF官網)
新澤西州長簽署法案，保護醫療人員避免遭受人身攻擊。圖為新冠疫情期間，新州緊急醫療服務特遣小組(EMSTF)設立機動醫院，治療患者。(新州EMSTF官網)

有鑑於新冠疫情期間，攻擊醫護人員事件頻頻發生，新澤西州州議會通過「醫療保健英雄暴力預防法案」(Health Care Heroes Violence Prevention Act)，州長默菲(Phil Murphy)正式簽署生效，以保護醫護人員的人身安全。

根據該法規定，任何人在知情情況下，故意製造、引發或威脅醫護專業人員或醫院員工，均屬犯罪，罪名若成立，最高可判六個月徒刑或最高1000元罰金，也將被要求接受12個月情緒管理課程，以及長達30天的社區服務。

州長墨菲表示：「在疫情期間，大家清楚了解醫護人員在社會中擔負的重要角色，我們虧欠醫護人員，包括在醫院服務的志工和員工，我們應抱以感激與尊重。」

根據新州醫院協會(New Jersey Hospital Association)去年公布的調查，該州醫療院所的員工表示，暴力事件增加14.6%，從2019年8691起增加至2020年9202、2021年更增加至9962起；2019至2021年，語言暴力攻擊增加25%，人身攻擊增加11%。

「當暴力攻擊頻頻發生，我們必須採取行動來保護醫護人員。」新州醫院協會主席貝內特(Cathleen Bennett)強調。

根據聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)統計資料，2011至2018年間，針對醫療人員的暴力攻擊增加67%，而且醫療專業人員在職場遭到暴力相向的機率是其他行業的五倍之多；此外，根據國家醫學圖書館(National Library of Medicine)統計資料，衛生服務人員在疫情期間，受到騷擾、霸凌或傷害的機率也比其他人高出約50%。

今年2月，新州州議會以壓倒性多數通過該法案，州參議會以39票對0票通過，州眾議會以78票對0票通過。新州伯靈頓郡(Burlington)民主黨籍州參議員辛格頓(Troy Singleton)表示：「該法明確對外傳達一項訊息，即醫護人員必須得到應有尊重，以及妥善有禮的對待。」

新州 疫情 新澤西州

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