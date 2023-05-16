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學費便宜 職涯更明確…技職學校熱門 招生兩位數成長

編譯廖振堯／即時報導
田納西應用技術學院的學生正在上焊接課程，並實際動手操作。(美聯社)
田納西應用技術學院的學生正在上焊接課程，並實際動手操作。(美聯社)

幾乎所有美國大學的註冊學生人數都在減少，但許多技職專科學校正蓬勃發展，招生人數出現雙位數成長。學生們表示，專科學校通常比傳統的四年制學位更易負擔，而且這些技職科系也為未來職涯提供更明確的選擇。

美聯社報導，非營利組織全國學生資料庫(National Student Clearinghouse)數據顯示從2021年春季到2022年，機械維修科入學人數增長11.5%、建築科人數增長19.3%、餐飲科人數增長12.7%。同一期間，公立兩年制學院總入學人數下降7.8%、公立四年制大學總入學人數下降3.4%。

田納西州為例，即使2015年該州免除社區大學的學費，入學率依然受到新冠疫情打擊。而由24所學院組成、提供70種職業培訓課程的田納西應用技術學院(TCAT)卻剛好相反，納許維爾-TCAT校長賈瑞特(Nathan Garrett)便說好幾個科系都有等候入學的備取名單，不得不增設夜校來滿足需求。

賈瑞特表示，該校吸引學生的主要誘因在於他們能進入當地有需求的工作，但新冠疫情讓學生了解勞力工作的缺口遍布全美各行各業。「以工人來說，很多行業需求從未放緩，像汽車業總是缺人手。」

26歲的瓊斯(Cheven Jones)表示，他最怕投入所有時間和精力拿到大學學位，卻不是從事相關職業。他18歲就開始在倉庫工作裝卸貨物，不出幾年他就意識到需要一份職業傷害更小、薪水更高、更快樂的工作，大專汽修科似乎是最好出路，他希望畢業後在汽車修理廠工作，存錢買下他夢想中的1982年日產Skyline R31跑車並自己改造。

謝爾比維爾-TCAT校長蘿拉‧蒙克斯(Laura Monks)表示，該校的帶薪實習計劃也是吸引學生的原因之一，提供每週數日在不同領域工作的機會，同時還能拿到學分。19歲的尼維亞約(Robert Nivyayo)不喜歡念高中，興趣是觀看修理汽車的影片，現在他不用耗費大把時間在傳統課程上。他的導師估計畢業後年薪可達約4萬到6萬元，尼維亞約表示他每天因此更有動力。

田納西應用技術學院的學生正在上焊接課程，該校提供70種職訓課程，學生趨之好幾個科...
田納西應用技術學院的學生正在上焊接課程，該校提供70種職訓課程，學生趨之好幾個科別不得不增設夜間不設夜間部以應付需求。(美聯社)

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