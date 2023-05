前助理指控朱利安尼 以200萬元價格出售總統豁免

前紐約市市長、前川普私人律師朱利安尼。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導,曾於川普 任期最後兩年擔任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的鄧菲(Noelle Dunphy),15日向紐約州紐約郡高等法院遞狀控告朱利安尼性侵、性騷擾 、積欠薪資及策畫推翻2020年大選結果,要求賠償1000萬元。鄧菲在訴狀中指出,朱利安尼以200萬美元代價出售總統豁免,聲稱收入則與川普對分。

鄧菲在長達70頁的訴狀中指出,朱利安尼聲稱掌握豁免權,並說當時正以200萬美元代價出售總統豁免,收入則與川普對分。訴狀中並未說明朱利安尼的豁免兜售是否有成交案例。

➤➤➤前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

鄧菲在2019年1月獲得朱利安尼聘用,在朱利安尼遭控對女友家暴 的官司裡擔任辯護律師。鄧菲指出,受聘時談妥酬勞為年薪100萬元,開銷另計,但後來只拿到1萬2000元以及某部分花費核銷,積欠巨額薪資。訴訟中寫道,鄧菲在2021年1月被朱利安尼開除。

鄧菲律師凱爾登(Justin Kelton)對MSNBC新聞頻道說,對於朱利安尼討論出售總統豁免,鄧菲並沒有錄音檔足以佐證,「但我們有其他辦法可以證實」。凱爾登說,朱利安尼談話時現場還有第三者可以做為人證,此人就是朱利安尼生意夥伴帕爾納斯(Lev Parnas)。

川普2021年即將卸任的倒數時刻總共特赦74人,並為另外70人減刑。

鄧菲在訴狀中指出,朱利安尼對她說,如果有人爭取總統特赦,可以幫忙直接轉答,不要經過司法部赦免檢察官辦公室(Office of the Pardon Attorney)的正常管道處理,以免受到「資訊自由法」(Freedom of Information Act)規定限制。

朱利安尼透過發言人古德曼(Ted Goodman)發表聲明否認鄧菲指控。聲明中說,朱利安尼一輩子投身公共服務的奉獻已經說明一切,對於指控將努力證明清白。