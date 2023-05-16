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前助理指控朱利安尼 以200萬元價格出售總統豁免

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

前助理指控朱利安尼 以200萬元價格出售總統豁免

記者顏伶如／即時報導
前紐約市市長、前川普私人律師朱利安尼。（美聯社）
前紐約市市長、前川普私人律師朱利安尼。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)報導，曾於川普任期最後兩年擔任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的鄧菲(Noelle Dunphy)，15日向紐約州紐約郡高等法院遞狀控告朱利安尼性侵、性騷擾、積欠薪資及策畫推翻2020年大選結果，要求賠償1000萬元。鄧菲在訴狀中指出，朱利安尼以200萬美元代價出售總統豁免，聲稱收入則與川普對分。

鄧菲在長達70頁的訴狀中指出，朱利安尼聲稱掌握豁免權，並說當時正以200萬美元代價出售總統豁免，收入則與川普對分。訴狀中並未說明朱利安尼的豁免兜售是否有成交案例。

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鄧菲在2019年1月獲得朱利安尼聘用，在朱利安尼遭控對女友家暴的官司裡擔任辯護律師。鄧菲指出，受聘時談妥酬勞為年薪100萬元，開銷另計，但後來只拿到1萬2000元以及某部分花費核銷，積欠巨額薪資。訴訟中寫道，鄧菲在2021年1月被朱利安尼開除。

鄧菲律師凱爾登(Justin Kelton)對MSNBC新聞頻道說，對於朱利安尼討論出售總統豁免，鄧菲並沒有錄音檔足以佐證，「但我們有其他辦法可以證實」。凱爾登說，朱利安尼談話時現場還有第三者可以做為人證，此人就是朱利安尼生意夥伴帕爾納斯(Lev Parnas)。

川普2021年即將卸任的倒數時刻總共特赦74人，並為另外70人減刑。

鄧菲在訴狀中指出，朱利安尼對她說，如果有人爭取總統特赦，可以幫忙直接轉答，不要經過司法部赦免檢察官辦公室(Office of the Pardon Attorney)的正常管道處理，以免受到「資訊自由法」(Freedom of Information Act)規定限制。

朱利安尼透過發言人古德曼(Ted Goodman)發表聲明否認鄧菲指控。聲明中說，朱利安尼一輩子投身公共服務的奉獻已經說明一切，對於指控將努力證明清白。

川普 性騷擾 家暴

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