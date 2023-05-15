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華州男生前遭詐騙360萬元 姪女告2銀行「未阻止轉帳」

記者顏伶如／即時報導
華盛頓州一名婦女對富國銀行及海軍聯邦信貸提告，因為她的叔叔生前遭到詐騙，共計被轉帳74次，總額達360萬元。(美聯社)
華盛頓州一名婦女對富國銀行及海軍聯邦信貸提告，因為她的叔叔生前遭到詐騙，共計被轉帳74次，總額達360萬元。(美聯社)

一名華盛頓州婦女對富國銀行(Wells Fargo)及海軍聯邦信貸(Navy Federal Credit Union, NFCU)提告，因為她的叔叔生前遭到詐騙，將360萬元轉帳到盤谷銀行(Bangkok Bank)。

珍妮‧薩特菲德(Janine Satterfield)指出，叔叔庫克(Larry Cook)生前住在維吉尼亞州費郡(Fairfax County)，由於銀行疏忽，叔叔戶頭竟允許匯款轉帳74次，而且轉帳是發生於叔叔被銀行主管列為需要接受成年人保護服務處(Adult Protective Services)訪查目標之後。

庫克在2019年7月中風，後來行動不便，身體機能受損。庫克在2021年4月過世，享壽76歲。庫克遺產將近1000萬元，他也負責管理母親遺留財產將近200萬元。不過，中風之後，庫克不再處理母親遺產，與外界隔離，不再申報所得稅。

●詐騙電郵冒充亞馬遜網站 要求匯款

薩特菲德在維州東區法院提告的訴狀中指出，庫克中風之前對於財務非常保守、謹慎，2020年庫克收到家屬後來研判為詐騙的電郵，電郵冒充來自亞馬遜(Amazon)網站，要求庫克匯款。

訴狀中指出，庫克從收到電郵到過世的半年當中，持續匯款到海外，幾乎所有金額都是4萬9500元，註明為「借款償還」。

2020年12月，海軍聯邦信貸一名客服人員通知費郡成年人保護服務處，說明可能有老年人遭到財務剝削。

●通報後 NFCU遭控仍讓受害者轉帳

訴狀指出，在此之前海軍聯邦信貸從來不曾質疑、通報或設法阻止庫克的海外轉帳，甚至在向成年人保護服務處通報之後，還持續處理了另外42筆匯款，直到庫克過世。

薩特菲德要求銀行賠償庫克遭匯款詐騙的所有損失。

薩特菲德律師墨菲(Kimberley Ann Murphy)說，因為第三方詐騙而對銀行提告的案例，過去不太常見，某些銀行挨告之後選擇仲裁。她說，調查發現有數起類似案件，所有被騙的受害者都是老年人，每一筆匯款金額都在4萬9500元左右。

根據司法部統計，2017年裡約有59萬2990名65歲以上民眾遭到財務詐騙。聯邦調查局(FBI)2022年報告指出，鎖定老年人下手的詐騙案件有增加趨勢，「網際網路犯罪申訴中心」(Internet Crime Complaint Center)接獲的老年人遭到詐騙案例，從2021年到2022年裡增加大約84%。

庫克 詐騙 中風

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