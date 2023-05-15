海底小屋住74天 美國教授打破水下生活最久紀錄

綽號「深海博士」的大學教授迪圖里，打破沒有減壓設備在水下生活最久的世界紀錄。(路透)

綽號「深海博士」（Dr. Deep Sea）的大學教授迪圖里上周末在佛州南部拉戈島的海底小屋已住滿74天，打破沒有減壓設備在水下生活最久的世界紀錄。

美聯社報導，迪圖里（Joseph Dituri）於3月1日入住位於拉戈島（Key Largo）潟湖底部、深度為水下9公尺多的朱爾斯海底小屋（Jules' Undersea Lodge）。期間他利用微波爐烹調雞蛋、鮭魚等高蛋白食品，堅持每天做伏地挺身，並午睡1小時。據悉他居住的水底旅館和潛艇不同，並未利用任何技術來減低水壓。

之前的紀錄是73天2小時34分鐘，由2名來自田納西州 （Tennessee）的大學教授於2014年在同一地點創下。

刷新紀錄後，迪圖里仍將依照原定計畫，在水底待到6月9日，以完成「海王星100天計畫」（Project Neptune 100）的百日目標。

這項計畫由管理海底小屋的海洋資源發展基金會（Marine Resources Development Foundation）推出，目的是結合醫學 、海洋研究與教育推廣。

迪圖里在南佛羅里達大學（University of South Florida）任教，擁有生物醫學工程博士學位，也是退役海軍軍官。他的研究主題包括生理學實驗，以及監測人體長期暴露於極端壓力下的反應。他表示：「我很榮幸能有這個機會，但我們還有很多相關研究要做。」

他說，這項計畫背後的想法是讓人類「在海中居住，透過在海中生活並真正善待海洋，以保護海洋。」

迪圖里還會在他的海底數位工作室進行線上教學，並接受採訪。在過去的74天裡，他的海洋科學線上課程吸引2500多名學生參與，而他在南佛羅里達大學的生物醫學工程課程有更多學生。

他說，他喜歡生活在海底，但他確實很懷念某個東西。