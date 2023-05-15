我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

信用緊縮害的 美國一天內至少7家企業聲請破產保護

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

知名網媒Vice Media風光不再 聲請破產保護以利出售

中央社紐約15日綜合外電報導
曾是網路媒體界寵兒的Vice Media宣布聲請破產。(Getty Images)
曾是網路媒體界寵兒的Vice Media宣布聲請破產。(Getty Images)

曾是網路媒體界寵兒的Vice Media今天宣布已聲請破產法第11章（Chapter 11）破產程序，以利推動後續出售計畫。

法新社報導，以前衛新聞和生活化內容大受千禧世代歡迎的Vice曾是最炙手可熱的數位媒體新創企業，如今卻隨廣告收入縮水陷入困境。

Vice表示，已同意與債權人集團達成資產收購協議，該集團包括峰堡投資集團（Fortress Investment Group）、索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）和門羅資本（Monroe Capital）。

Vice證實，該集團已提交約2.25億美元的信貸投標，「包括對公司幾乎所有資產的收購」。

公司透過聲明表示：「為加快出售，Vice已根據破產法第11章向紐約南區破產法院提交自願重組聲請。」

總部位於紐約的Vice在破產聲請中說，公司估計資產介於5億至10億美元間，且目前有超過5000個債權人。

早在在2017年，Vice Media的價值估計達57億美元，比紐約時報當時的市值還高。

此前，同為新媒體先驅之一的網路媒體公司Buzzfeed也因為廣告收入枯竭，4月底宣布裁撤新聞部門BuzzFeed News。這兩間公司都曾努力吸引新投資，甚至不惜承擔債務以維持生計。

曾吸引迪士尼（Disney）和福斯（Fox）大舉投資的Vice成立於1994年，最初是一間加拿大雜誌公司，後來發展為擁有新聞網站和電視業務的網路媒體集團。

Vice曾因安排退役美國NBA籃球明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）訪問北韓而招致惡評，也曾因一部揭露激進組織伊斯蘭國（Islamic State）內部運作的紀錄片贏得讚譽。

破產 投資 迪士尼

上一則

CNN：前能源部長培瑞可能投入共和黨初選挑戰川普

延伸閱讀

港律政司長：新區會不能行使政治權力

港律政司長：新區會不能行使政治權力
軍人搶劫 同夥無罪 憲法法庭判可再審

軍人搶劫 同夥無罪 憲法法庭判可再審
南加降雨降溫 可能出現雷暴

南加降雨降溫 可能出現雷暴
好市多A肝莓只退貨沒賠償？ 消基會：不排除提團體訴訟

好市多A肝莓只退貨沒賠償？ 消基會：不排除提團體訴訟

熱門新聞

（美聯社）

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

2023-05-12 15:01
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

2023-05-08 22:19
涉嫌持有及傳播兒童色情照的杜克大學中國博士後研究員姚繹。(取自北卡高級法院)

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

2023-05-08 12:20
開槍後遭逮捕的杜爾(David V. Doyle)。(取材自推特)

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

2023-05-09 09:29
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

2023-05-09 22:04

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁
德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選