知名網媒Vice Media風光不再 聲請破產保護以利出售

曾是網路媒體界寵兒的Vice Media宣布聲請破產。(Getty Images)

曾是網路媒體界寵兒的Vice Media今天宣布已聲請破產 法第11章（Chapter 11）破產程序，以利推動後續出售計畫。

法新社報導，以前衛新聞和生活化內容大受千禧世代歡迎的Vice曾是最炙手可熱的數位媒體新創企業，如今卻隨廣告收入縮水陷入困境。

Vice表示，已同意與債權人集團達成資產收購協議，該集團包括峰堡投資 集團（Fortress Investment Group）、索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）和門羅資本（Monroe Capital）。

Vice證實，該集團已提交約2.25億美元的信貸投標，「包括對公司幾乎所有資產的收購」。

公司透過聲明表示：「為加快出售，Vice已根據破產法第11章向紐約南區破產法院提交自願重組聲請。」

總部位於紐約的Vice在破產聲請中說，公司估計資產介於5億至10億美元間，且目前有超過5000個債權人。

早在在2017年，Vice Media的價值估計達57億美元，比紐約時報當時的市值還高。

此前，同為新媒體先驅之一的網路媒體公司Buzzfeed也因為廣告收入枯竭，4月底宣布裁撤新聞部門BuzzFeed News。這兩間公司都曾努力吸引新投資，甚至不惜承擔債務以維持生計。

曾吸引迪士尼 （Disney）和福斯（Fox）大舉投資的Vice成立於1994年，最初是一間加拿大雜誌公司，後來發展為擁有新聞網站和電視業務的網路媒體集團。

Vice曾因安排退役美國NBA籃球明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）訪問北韓而招致惡評，也曾因一部揭露激進組織伊斯蘭國（Islamic State）內部運作的紀錄片贏得讚譽。