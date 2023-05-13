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Fed副主席遺缺 拜登提名理事傑佛森

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
拜登總統12日提名理事傑佛森（Philip Jefferson，圖）出掌聯邦準備理事會（Fed）副主席。（美聯社）
拜登總統12日提名理事傑佛森（Philip Jefferson，圖）出掌聯邦準備理事會（Fed）副主席。（美聯社）

拜登總統今天提名理事傑佛森（Philip Jefferson）出掌聯邦準備理事會（Fed）副主席，這個職位自前任布蘭納德（Lael Brainard）2月離職擔任白宮首席經濟政策顧問以來，便一直空缺至今。

法新社報導，這項人事案一旦獲得確認，傑佛森將於Fed至關重要的時刻接下副主席一職。Fed去年為了對付高於目標的通貨膨脹問題，10度調升利率。

白宮透過聲明表示，拜登也任命世界銀行（World Bank）現任執行董事庫格勒（Adriana Kugler）擔任Fed理事，並重新提名庫克（Lisa Cook）連任Fed理事，任期整整14年。

拜登表示：「我有信心，這些提名人將有助於在我任內歷史性強勁的經濟復甦基礎上，更進一步發展。」他還說，他相信提名人理解這個角色的跨黨派性質。

根據預擬的發言內容，傑佛森今天在加州一場會議上表示：「總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）藉由提名對我展現的信任，讓我深感榮幸。」

人事案一經確認，庫格勒將成為第一位在Fed治理組織中效力的西裔美國人，且將在制定基準利率方面扮演關鍵角色。

去年經聯邦參議院確認以來擔任Fed理事的傑佛森，將成為第2位擔任Fed副主席的非裔男性，凸顯拜登政府致力讓聯準會管理部門多元化的承諾。

拜登政府提出的3位提名人現在必須經過民主黨掌控的參院進行確認。

拜登 提名 白宮

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