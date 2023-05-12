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地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

記者劉梓祁／紐約即時報導
潘尼(Daniel Penny)在律師的陪同下到警局投案。(美聯社)
潘尼(Daniel Penny)在律師的陪同下到警局投案。(美聯社)

日前一名患有精神疾病的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)在地鐵車廂被前海軍陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉後身亡，引起紐約市內多起示威活動，和對心理健康及公共安全的激烈討論。曼哈頓地區檢察官辦公室11日宣佈，對潘尼提出刑事指控，其將因二級過失殺人罪被捕；12日早，潘尼在律師陪同下前往華埠市警五分局投案。

若罪名成立，24歲的潘尼將面臨最多15年的監禁。死者尼利是一名30歲的地鐵藝人，常在時報廣場表演模仿麥可傑克森(Michael Jackson)，同時也是一位遊民，且有心理健康問題。市警紀錄顯示，尼利過去十年曾被逮捕42次，有精神病史。

該指控在潘尼於地鐵F線將尼利按倒在地並實施長達數分鐘的勒頸發生近兩周後提出。5月1日，尼利在地鐵車廂內舉止異常，潘尼隨後在其他乘客的幫助下將其控制並實施勒頸。尼利最終死於窒息，後被法醫裁定為凶殺。

據目擊者描述，尼利在被制服前一直在車廂內高聲乞求錢財，但並未對任何人實施肢體攻擊。潘尼的律師表示，鎖喉行為在自衛情況下進行。

尼利的死亡引發了紐市內外的激烈辯論和抗議，左派支持者將此次死亡事件描述為帶有種族主義的私刑行為，並將其與1984年紐約地鐵槍擊案白人射傷四名非裔男子相比較。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，精神健康問題是造成悲劇的原因之一，且尼利的家人理應獲得正義，因為任何人都無權剝奪他人生命。市長亞當斯(Eric Adams)表示尼利不該死亡，但敦促人們保持謹慎、等待完整的事實和調查。

在紐約提起二級過失殺人指控，需陪審團裁定被告人從事了危險行為，造成不可接受的死亡，並且有意無視了這種風險。

尼利家人在為他葬禮而設的籌款頁面上講述，尼利母親在2007年被男友殺害，屍體被放進旅行袋丟在橋下，尼利因此長期承受精神折磨。

地鐵 遊民 心理健康

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