維州屁孩超市「開蓋舔冰淇淋」再放回 網轟：這是犯罪

日本 「壽司郎屁孩」事件鬧得社會沸沸揚揚,當事者為了拍片,譁眾取寵的不當行為,甚至直接影響了業者股價。近來在美國也出現了類似的短片,引起網友們的撻伐。

根據日本媒體「東スポWEB」報導,一對住在維吉尼亞州 的年輕男女,日前在逛一家超市時,兩人將一桶放在冰櫃裡家庭號冰淇淋,擅自取出打開後各舔了一口「試味道」,再一邊笑著說「快點、快點」,一邊把冰淇淋放回冰櫃裡,過程全都自拍下來。

Why do people do this crap? pic.twitter.com/knfCNY5v7i