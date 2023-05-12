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維州屁孩超市「開蓋舔冰淇淋」再放回 網轟：這是犯罪

聯合新聞網／即時報導
維吉尼亞州一對男女在超市拿冰淇淋舔了一口後，又再把冰淇淋放回了冰櫃。(取材自推特)
維吉尼亞州一對男女在超市拿冰淇淋舔了一口後，又再把冰淇淋放回了冰櫃。(取材自推特)

日本「壽司郎屁孩」事件鬧得社會沸沸揚揚，當事者為了拍片，譁眾取寵的不當行為，甚至直接影響了業者股價。近來在美國也出現了類似的短片，引起網友們的撻伐。

根據日本媒體「東スポWEB」報導，一對住在維吉尼亞州的年輕男女，日前在逛一家超市時，兩人將一桶放在冰櫃裡家庭號冰淇淋，擅自取出打開後各舔了一口「試味道」，再一邊笑著說「快點、快點」，一邊把冰淇淋放回冰櫃裡，過程全都自拍下來。

當這段影片放到社群網站上時，馬上引起了眾多網友的批評。許多網友紛紛痛批「這是犯罪，你們懂嗎」、「去關20年吧」、「讓我以後不想買冰淇淋了」、「以後要更注意有沒有密封好」、「什麼時候要被逮捕」、「他們很可能不是第一個這樣做的人」、「這可能只是個開始……」。

現在原影片已經被刪除，但還是有許多備份在。報導指出，2019年在德州也發生過男子在超市舔了冰淇淋後放回去的事件，最後男子被判一年有期徒刑，以及2500美元的罰款。

日本 社群網站 維吉尼亞州

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