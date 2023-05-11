我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

盼氣球事件能翻篇 蘇利文、王毅歐洲對話8小時

孩子抱怨有人半夜叫醒他 父母嚇傻…寶寶監視器遭入侵

聯合新聞網／即時報導
庫琳因為孩子哭著要爸爸「不要插電」，才發現自家的寶寶攝影機被駭了。（取材自TikTok）
庫琳因為孩子哭著要爸爸「不要插電」，才發現自家的寶寶攝影機被駭了。（取材自TikTok）

不少家長為了方便察看孩子的情況，都會在孩子的房間內裝設寶寶專用的攝影機，不過近期一名家長卻發現有人「駭入」自家寶寶攝影機，還透過攝影機對自己的孩子說話，讓她嚇壞了。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，庫琳（Kurin Adele）常在TikTok上分享自己的生活，擁有33萬名粉絲。近期她在TikTok上分享自己家中的寶寶攝影機被駭客入侵，吸引不少人關注。

庫琳在影片中表示，某天丈夫要把攝影機接上電源時，兒子突然大哭說不要爸爸把電源接上。兒子說晚上會有人透過攝影機把他叫醒跟他說話，這讓他非常害怕，「不想要爸爸插電」。

庫琳跟丈夫一聽完全嚇傻了，因為他們從來不會用攝影機跟孩子對話。她表示，因為之前孩子以為是爸爸媽媽透過攝影機跟自己說話，加上孩子還小，也講不清楚發生什麼事，所以他們一直都沒察覺異狀。

庫琳跟丈夫要更改攝影機密碼時，電腦跳出通知顯示有被盜的風險，他們才知道有可能是有心人士知道密碼，刻意影響兒子睡眠。他們使用的是Wi-Fi版的寶寶攝影機，因此駭客可能是透過網路連線駭入，事件發生後他們已經換用不須Wi-Fi的寶寶攝影機。

庫琳在影片中提醒所有家長，如果可以的話盡量不要在家中使用Wi-Fi的監視器或攝影機，因為可能造成資料外洩。她也已經針對此問題聯絡攝影機的製造商，希望對方能給出合理回應。

攝影 駭客 TikTok

上一則

波克夏旗下連鎖冰淇淋店Dairy Queen 考慮展店台灣

延伸閱讀

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效
她高調曬GUCCI入職禮慘被炒 衣服、包包也要全數歸還

她高調曬GUCCI入職禮慘被炒 衣服、包包也要全數歸還
奧地利加入多國行列 禁止公務手機使用TikTok

奧地利加入多國行列 禁止公務手機使用TikTok
皇家加勒比郵輪遭裝隱藏攝影機 逾150人遭殃、含40名未成年

皇家加勒比郵輪遭裝隱藏攝影機 逾150人遭殃、含40名未成年

熱門新聞

韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

2023-05-08 22:19
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
開槍後遭逮捕的杜爾(David V. Doyle)。(取材自推特)

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

2023-05-09 09:29
涉嫌持有及傳播兒童色情照的杜克大學中國博士後研究員姚繹。(取自北卡高級法院)

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

2023-05-08 12:20
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

2023-05-05 21:53
卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

2023-05-09 22:04

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
不堪網路霸凌 媽媽「部落客天后」Dooce離世 享年47歲

不堪網路霸凌 媽媽「部落客天后」Dooce離世 享年47歲
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效
半數成年人須在家量血壓 這5要點讓你做對這件事

半數成年人須在家量血壓 這5要點讓你做對這件事