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波克夏旗下連鎖冰淇淋店Dairy Queen 考慮展店台灣

中央社／奧瑪哈11日電
連鎖冰淇淋店Dairy Queen執行長貝德（Troy Bader） 。（路透社資料照片）
連鎖冰淇淋店Dairy Queen執行長貝德（Troy Bader） 。（路透社資料照片）

連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen）的執行長貝德（Troy Bader）說，公司正在探索開拓新市場的選項，當中可能包括台灣。冰雪皇后的母公司為億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司。

路透社報導，冰雪皇后自1998年起為波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）所有，在全球有7000多間店面，其中超過1250間在公司的第2大市場─中國。

當前美中關係日趨緊繃，部分投資人擔心中國可能很快會進犯或試圖統一台灣。

國際冰雪皇后公司（International Dairy Queen Inc.）執行長貝德表示，公司考慮展店地點時，常會關注現有市場的鄰近市場，這樣可以善用既有供應鏈。

他說，台灣「目前在我們的探索名單上」，另外還有澳洲、印度和歐洲。冰雪皇后其實曾經在台開設店面。

冰雪皇后的母公司波克夏海瑟威公司最近加碼對五家日本貿易公司的投資，與其對台積電數十億美元投資的大轉彎形成反差。

去年波克夏海瑟威公司砸下40多億美元大舉投資台積電，但三個月內便閃賣大部分的持股。

巴菲特（Warren Buffet）6日盛讚台積電是「了不起的公司」，但承認旗下波克夏海瑟威公司「把資金配置在日本比配置在台灣」讓他更自在一些，這番話反映出美中之間日益緊張的現況。

貝德則說，冰雪皇后會留心公司所處每一個市場的政治隱憂。

波克夏 投資 台積電

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