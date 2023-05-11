美擴大限制美企對中高科技領域投資 商務部：堅決反對

中國商務部發言人束珏婷重申，若美國應遵守規定，勿擾亂國際經貿秩序。（中國商務部官網）

中國商務部 今日召開了五月第一次的例行記者會，針對美國將在G7廣島峰會前後簽署一項行政命令，限制美企對中在人工智慧、半導體等領域的投資 。商務部發言人束玨婷今在例行記者會上重申，美國應嚴格履行規則和義務，並強調中方堅決反對若美國脅迫盟友（七國集團其他成員國）共同限制對華投資。

G7廣島峰會將於5月19至21日舉行，在峰會之前，總統拜登 計畫將在會議前後簽署一項行政命令，主要為了限制美國企業對中國尤其是人工智慧、半導體、量子技術等領域的投資。據了解，拜登政府就此投資禁令已討論將近兩年的時間，且美國不斷在尋求盟友的支持。

針對相關提問，束珏婷說，限制中國企業，並意圖脅迫盟友夥伴共同限制對華投資，嚴重違背市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，是破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。她強調，若消息屬實，中方將堅決反對。

除此之外，會中還被問及歐盟將提議進行制裁7家中企，其對俄羅斯出售可能用於戰爭的電子相關產品事件。束珏婷聞此重申，中方已多次闡明立場，我們堅決反對以中俄合作為由，對華搞沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」。希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。

束珏婷還提到，近期，美國推出了《通脹削減法》和《芯片與科學法》相關實施細則，其中採取的歧視性補貼措施引發了包括中方在內的廣大世貿組織成員關注。她表示，美國以應對氣候變化為名，實質上是行保護主義，在國際經貿規則上操弄雙重標準，甚至採取了單邊主義和貿易霸凌的做法，與世貿組織規則不符，不僅衝擊了多邊貿易體制，還嚴重擾亂國際經貿秩序，破壞全球產業鏈供應鏈穩定。中方敦促美方嚴格履行世貿組織規則義務，盡快糾正錯誤做法，切實維護多邊貿易體制。

另，澳洲貿易部長法瑞爾將在中國訪問至13日，發言人束玨婷表示，中國希望此次能進一步落實兩國元首峇里島會晤重要共識。雙邊就經貿關係將深入交換意見，推動雙邊經貿關係向前發展。