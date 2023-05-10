洗錢、欺詐 紐約造假議員桑托斯遭司法部指控13項罪

紐約國會第三選區眾議員桑托斯。(取自國會眾議院官網)

曾被曝血統、學歷、職業等各個方面均有造假行為、且競選資金多處存疑的國會議員桑托斯(George)，遭司法部 指控洗錢、電匯欺詐等13項罪名，將在10日下午在紐約東區聯邦法院過堂。

根據東區法院在10日公布的起訴書，紐約國會第三選區眾議員 桑托斯，被指控七項電匯欺詐、三項洗錢、一項盜竊公共資金、以及兩項向眾議院 作出重大虛假陳述罪。他於10日上午被捕，並將於當日下午過堂。

起訴書指，從2022年9月桑托斯競選期間，他經營一家有限責任公司，通過該公司欺騙潛在支持者。 他聘請的一位皇后區政治顧問經他指示，對支持者們謊稱他們的捐金將用於選舉，包括購買電視廣告。

兩名支持人各向公司帳號轉帳2萬5000元後，桑托斯將這筆錢轉入他的兩個個人銀行帳戶洗錢。他涉嫌將資金用於個人開銷，包括購買名牌服裝、提現、清償個人債務以及將資金轉給同事。

另一方面，約從2020年2月開始，桑托斯被聘為佛州一家投資公司的區域總監，年薪為12萬元，2020年6月中旬，在職的桑托斯病不符領取失業救濟金的資格，卻在2020年3月至2021年4月在職領薪期間，每周申領失業救濟金，以欺詐手段共收到了2萬4000多元救濟。

此外，起訴書還指，桑托斯涉嫌就財務狀況誤導眾議院及公眾，根據規定，作為眾議員參選人，桑托斯有法律義務向眾議院提交文件，並證明他對資產、收入及負債等情況的披露均完整、正確。司法部經調查，發現他有四處涉嫌虛假陳述，例如謊稱收入僅來自一家公司，以及誇大收入。

桑托斯去年被揭履歷等各方面造假，還涉嫌濫用競選資金，他承認造假行為但堅拒辭職，還於近日宣布將在2024年競選連任，表示將「奪回我們的國家，讓紐約恢復偉大」。眾議院議長麥卡錫表示，他將研究桑托斯的控罪，再決定是否把他由國會中除名。