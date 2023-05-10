直擊Google總部Bay View 龍鱗屋頂宛如未來辦公室

Google去年啟用Bay View（灣景）園區，開放空間設有裝置藝術，圖為用廢棄引擎蓋打造的金屬駱駝，象徵在網路誕生前，駱駝早已被用在連結中國與中東地區的遙遠旅途「絲路」傳遞資訊。（中央社）

疫情 以來企業早已習慣遠距工作，如何說服員工回到辦公室成為一大難題。Google 去年在加州山景城總部附近啟用Bay View全新園區，中央社記者今天實地參訪發現，這座結合「龍鱗」太陽能屋頂和地熱系統等永續科技的綠建築，替未來辦公室立下了新標竿。

從2013年公布初步構想到2017年動土，再到2022年啟用，Bay View（灣景）耗費近10年才完工，是首座Google自行設計的辦公園區，由3棟建築組成，達到零水耗損及水資源正效益（復育的水資源超過用水量），園區底下還建置北美最大的地熱系統，營造出以人為本、永續的辦公空間。

乘車開上矽谷通勤主要路線101號公路，轉進Google園區，來到Bay View外圍街道，除了鄰近的美國國家航空暨太空總署（NASA）艾姆斯研究中心（Ames Research Center）之外，放眼望去盡是大量保留的自然景觀，涵蓋濕地、林地及沼澤等生態環境，Bay View像一座與原野緊密融合的科技城堡。

自去年啟用以來，受限於疫情影響仍在及美國邊境管制措施，鮮少有國際媒體造訪Bay View，中央社是少數能踏入新園區內部的台灣媒體之一，參訪過程中不時引來Google員工的側目，地板上也有清楚的紅線標示訪客禁止進入區域。

Bay View最具辨識度的波浪狀屋頂，嵌入了9萬片被形容為「龍麟」的太陽能電池板。相較於傳統平面太陽能板只能從一個方向接收陽光，龍麟太陽能板可從多角度捕捉陽光、增加儲存的電能。

結合太陽能板和附近風場的供電，Bay View有90%的時間都使用無碳發電。

波浪狀屋頂還可以配合挑高設計，提升室內進光量，降低建物內部開燈照明的需求。記者實際走到1樓的配套設施空間，僅透過白天日照已相當充足，穿插各種會議室、咖啡 吧及小廚房，搭配區域化的設計，員工可以隨時進入不同的開放空間，根據心情一秒轉換工作或休息模式。

Bay View通風系統100%引入外部空氣，比傳統平均引入20%到30%高出許多，透過地熱系統加熱或冷卻空氣，再從1、2樓之間樓板的排風口橫向引入室內，讓空氣自然向上流通。沒了傳統空調系統的出風噪音，室內寧靜度大幅提升。

就連餐飲也講究無碳，Bay View內部2座廚房可供餐給7座咖啡吧，全都採用電子設備而非瓦斯，減少碳排放。

Google曾提到，Bay View設計理念是為了突破辦公大樓樣貌的極限，並非僅僅從Google員工福利的角度出發，也為了拓展社群和產業。Bay View園區能適應工作型態的轉變，在未來數十年保持辦公室的活力。