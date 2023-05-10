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Fed抑制通膨有成 4月CPI年增4.9% 低於預期

社安金購買力從2000年以來削弱36%

記者顏伶如／即時報導
社安金購買力從2000年以來已被削弱超過三分之一。(美聯社)
社安金購買力從2000年以來已被削弱超過三分之一。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據最新分析研究，社安金的購買力(buying power)在通膨因素影響下，從2000年以來已被削弱超過三分之一。退休族家庭2000年時拿100元上超市消費，購買力現在大約等同64元。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League)研究指出，在2000年之前退休的民眾，領取社安金的購買力已經降低36%；這個族群每個月領取福利至少要增加517元，才能維持接近2000年時的生活水平。

雖然社安金領取金額隨著生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)而變化，但調整幅度好幾年來卻一直趕不上物價上漲。依靠社安金支票的固定收入過日子的銀髮族，經濟壓力隨之增加。

最近幾年通膨走高，社安金生活成本調整出現1980年初期以來的最大幅度增加，2022年裡調升5.9%，2023年則進一步調高8.7%。然而，「老年人聯盟」指出，根據勞工統計局資料，許多老年人的日常生活必需品，漲價速度卻超過生活成本調整。

舉例來說，截至今年2月的過去一年當中，蛋價上漲約110%，麵包、看牙診療費用在同期之間也分別變貴18%、16%。電費與汽車維修費在這段期間的上漲幅度都在13%左右。

以長期角度來看，從2000年1月到2023年2月之間，社安金生活成本調整增加大約78%，但退休族使用的商品與服務價格在同期之內卻上漲超過141%。「老年人聯盟」指出，其中漲價幅度最高的包括雞蛋、處方藥品以及燃料用油。

CNN報導指出，通膨雖然出現趨緩跡象，但物價依舊居高不下，專家預料2024年生活成本調整的幅度將隨著通膨冷卻而調降。

社安金 退休 支票

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