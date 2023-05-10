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閃離福斯後 明星主播卡爾森擬轉戰推特開新節目

中央社／華盛頓9日電
卡爾森是福斯新聞當家主播，他主持的黃金時段晚間節目贏得右翼觀眾死忠支持。但福斯新聞上月宣布與卡爾森結束多年來的合作關係。（美聯社）
卡爾森是福斯新聞當家主播，他主持的黃金時段晚間節目贏得右翼觀眾死忠支持。但福斯新聞上月宣布與卡爾森結束多年來的合作關係。（美聯社）

日前與福斯新聞分道揚鑣的知名主播卡爾森（Tucker Carlson）與收購推特的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）會面並打算合作的消息傳出後，卡爾森今天表示，他將把自己的節目搬上這個社群媒體平台。

綜合法新社與路透報導，卡爾森過去一直是福斯新聞（Fox News）當家主播，他主持的黃金時段晚間節目贏得右翼觀眾死忠支持。福斯新聞上月宣布與卡爾森結束多年來的合作關係。

卡爾森離開後，福斯新聞黃金時段收視率急遽下滑。

卡爾森在推特發布一段影片抨擊主流媒體，接著宣布他將在推特主持一個節目。

卡爾森說：「令人驚訝的是，截至今晚，允許言論自由的平台所剩無幾。世上僅存的最後一個主要平台、也是唯一一個，就是我們現在所在的推特。」

他補充說，自己將把過去6年半來一直在做的節目新版本帶到推特。

53歲的卡爾森2009年加入福斯新聞，他在自己主持的晚間節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）埋怨從移民政策到槍枝管制等各項議題，並大肆抨擊現代美國的自由主義趨勢。他的風格引發部分觀眾不滿，卻也讓節目穩坐全美有線電視收視冠軍寶座。

卡爾森遭福斯解僱前幾天，曾在節目中訪問馬斯克。福斯新聞宣布這起人事案不久之前，才剛以7億8750萬美元和解金擺平一樁誹謗案。

自去年底接掌推特以來，馬斯克一直努力讓極端保守派樂於使用這個社媒平台，並且恢復數千個涉及仇恨言論和其他違規行為而遭停權的帳號。

新聞網站Axios報導，卡爾森和馬斯克最近就合作事宜進行洽談，但沒有討論具體細節。

馬斯克今天推文說：「我們沒有簽署任何形式的協議。塔克（卡爾森）與所有內容創作者遵守相同規則並獲得同樣的獎勵。」

馬斯克表示，他希望其他人，「尤其是左翼人士」，也會選擇成為推特上的內容創作者。

媒體報導還說，卡爾森正準備與福斯新聞大打一場法律戰，他的律師已致函福克斯，指控其欺詐和違約。福斯新聞由媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）和其兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）所持有。

卡爾森的律師並未回應置評要求，福斯發言人也拒絕發表評論。

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