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布林肯呼籲：讓台灣以觀察員參加WHA

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布林肯呼籲：讓台灣以觀察員參加WHA

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯（Antony Blinken）9日發布聲明呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與本月下旬將舉行的世界衛生大會（WHA）；台灣被排除在WHA之外是不合理的。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken）9日發布聲明呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與本月下旬將舉行的世界衛生大會（WHA）；台灣被排除在WHA之外是不合理的。美聯社

國務卿布林肯（Antony Blinken）9日發布聲明呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與本月下旬將舉行的世界衛生大會（WHA）；台灣被排除在WHA之外是不合理的。

布林肯表示，WHO將於21日到30日在日內瓦舉行WHA，討論全球公衛優先議題；這是全世界公衛專家和代表們推動全球健康與公衛安全的難得機會，「我們強力鼓勵WHO邀請台灣以觀察員身分參與今年度的WHA」，讓台灣能貢獻所長。

布林肯表示，邀請台灣以觀察員與會，將展現WHO所承諾的，針對全球公衛採取包容與全人健康的做法，台灣是全球公衛社會中能力極佳、參與且負責任的成員，過去也曾被邀請以觀察員身分參加WHA。

布林肯表示，台灣擁有豐富的公衛專業、民主的治理與先進的技術，能讓WHA的討論獲益良多。

布林肯說，「台灣被排除在重要的全球公衛論壇WHA之外，是不合理的，還會破壞包容性的全球公衛合作與安全。」

布林肯表示，台灣是可信賴的夥伴、是蓬勃的民主政體，也是世界良善的一股力量；美國會持續支持台灣以觀察員身分重返世界衛生大會，以及有意義且充分地參與聯合國體系及國際論壇。

布林肯表示，美國支持台灣參與合適的國際論壇，符合符合基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。

布林肯 WHA WHO

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