加州婦告Subway「鮪魚不純」卻因懷孕想撤件 店家要反告

以鮪魚餐點含有魚肉以外成份為由對連鎖速食店「賽百味」的女子因懷孕希望暫時撤訴，賽百味則反控她的代表律師。圖為顧客在賽百味購買三明治。(Getty Images)

加州 一名婦女兩年多前控告全球連鎖餐飲業者賽百味(Subway)，稱所販售的鮪魚餐點含有魚肉以外的成份，但她最近因懷孕想撤銷訴訟，賽百味卻反過頭來要求這名女子的代表律師因提出這起「無聊訴訟」(frivolous case)而受制裁。

原告阿敏(Nilima Amin)說，她懷孕準備生第三個孩子有嚴重孕吐、身體很虛弱，導致「無法繼續履行原告義務」，她必須專注照顧健康、打理家庭。

阿敏想要在「沒有偏見」的前提下於舊金山 聯邦法庭撤銷訴訟，日後身體好一些時再提訴。

賽百味在5月4日提交的文件中指出，阿敏的律師可能意識到賽百味不會輕易支付他們所期盼的和解金、不會讓他們得到意外橫財。

賽百味並且表示，媒體因這起訴訟案大肆炒作已對該公司造成嚴重傷害，賽百味也指責阿敏以不斷變化的理論污衊該公司鮪魚三明治、沙拉和捲餅「含百分之百鮪魚」的訴求。

賽百味希望阿敏提出的集體訴訟被駁回， 此外，還要求原告的七名律師支付至少61萬8000元法律費用。

阿敏的律師未立即回應置評請求。

原告聲稱2021年1月提起訴訟之前已訂購賽百味鮪魚餐點超過100次；阿敏指陳賽百味在鮪魚餐點中加入魚肉之外的成份，或者完全沒有使用任何鮪魚。

舊金山聯邦地區法院法官蒂加爾(Jon Tigar)去年7月同意繼續審理阿敏的訴訟案，但拒絕接受阿敏所提「合理消費者期待鮪魚餐點裡只有鮪魚而別無其他成份」的說法，法官認為，餐點裡有蛋黃醬等成份毫無問題，聲稱那是不爭的事實。

賽百味在全球100多個國家有將近3萬7000個據點。