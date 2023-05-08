拜登政府將要求航空公司 取消班機須給乘客現金賠償

拜登政府將要求航空公司在取消班機或班機嚴重誤點時，必須為乘客提供現金賠償。圖為紐約甘迺迪機場。(Getty Images)

華盛頓郵報 8日報導，拜登 政府將要求航空公司在取消班機或班機嚴重誤點時，必須為乘客提供現金賠償。

報導指出，拜登總統8日將宣布，根據運輸部新規，如果班機延誤屬於航空公司可以掌控的範圍之內，航空公司就應該承擔賠償。不過，新規細節並未公布，距離新規正式上路可能還要數個月甚至數年。

現行航空法規規定，航空公司只須為航班取消退費給乘客。報導分析，從退費改成賠償，將是運輸部航空法規的重大轉變，一般預料將遭到航空業者反對。

報導指出，白宮 表示，拜登總統與運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)8日將共同宣布新規提案，接下來運輸部將展開研議，評估航空公司在班機取消或誤點時，應該如何對乘客提供飲食、住宿及交通安排等規範。

布塔朱吉發表聲明指出：「當航空公司取消航班或航班延誤時，相關開銷不應該由乘客承擔。」他表示，新規將成為美國史上第一次要求航空公司必須為班機延誤或取消賠償乘客，承擔乘客三餐、住宿、班機重訂等花費。

為了促進消費者保障，拜登政府推出「飛航權益」(FlightRights)網站，列舉各家航空公司班機延誤賠償方式的比較。運輸部指出，目前並沒有航空公司提供現金賠償，某些航空公司提供飛航常客計畫(frequent flier)哩程點數或旅遊點數賠償。