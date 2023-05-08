我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟擬以協助俄羅斯軍武為由 制裁7家中企

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

拜登政府將要求航空公司 取消班機須給乘客現金賠償

記者顏伶如／即時報導
拜登政府將要求航空公司在取消班機或班機嚴重誤點時，必須為乘客提供現金賠償。圖為紐約甘迺迪機場。(Getty Images)
拜登政府將要求航空公司在取消班機或班機嚴重誤點時，必須為乘客提供現金賠償。圖為紐約甘迺迪機場。(Getty Images)

華盛頓郵報8日報導，拜登政府將要求航空公司在取消班機或班機嚴重誤點時，必須為乘客提供現金賠償。

報導指出，拜登總統8日將宣布，根據運輸部新規，如果班機延誤屬於航空公司可以掌控的範圍之內，航空公司就應該承擔賠償。不過，新規細節並未公布，距離新規正式上路可能還要數個月甚至數年。

現行航空法規規定，航空公司只須為航班取消退費給乘客。報導分析，從退費改成賠償，將是運輸部航空法規的重大轉變，一般預料將遭到航空業者反對。

報導指出，白宮表示，拜登總統與運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)8日將共同宣布新規提案，接下來運輸部將展開研議，評估航空公司在班機取消或誤點時，應該如何對乘客提供飲食、住宿及交通安排等規範。

布塔朱吉發表聲明指出：「當航空公司取消航班或航班延誤時，相關開銷不應該由乘客承擔。」他表示，新規將成為美國史上第一次要求航空公司必須為班機延誤或取消賠償乘客，承擔乘客三餐、住宿、班機重訂等花費。

為了促進消費者保障，拜登政府推出「飛航權益」(FlightRights)網站，列舉各家航空公司班機延誤賠償方式的比較。運輸部指出，目前並沒有航空公司提供現金賠償，某些航空公司提供飛航常客計畫(frequent flier)哩程點數或旅遊點數賠償。

拜登 白宮 華盛頓郵報

上一則

中資北達州建廠惹議 美8軍事基地百哩內 擬禁外企置產

下一則

曼哈頓外圍房租飛漲 小型商家、少數族裔首當其衝

延伸閱讀

葉倫再喊話提高債限 不排除拜登「繞過國會」行動

葉倫再喊話提高債限 不排除拜登「繞過國會」行動
拜登支持率跌破4成創新低 大選民調輸給川普、德桑提斯

拜登支持率跌破4成創新低 大選民調輸給川普、德桑提斯
德州商場槍案╱拜登再籲國會通過新控槍法案

德州商場槍案╱拜登再籲國會通過新控槍法案
5億美元軍援 藍委：台灣想要的 美國未必會給

5億美元軍援 藍委：台灣想要的 美國未必會給

熱門新聞

新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

2023-05-02 18:07
犯下德州五屍命案的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩，在案發現場附近數哩之處落網。(美聯社)

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

2023-05-02 23:01
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

2023-05-05 21:53
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
港星成龍在美國是最知名的華人之一。(Getty Images)

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

2023-05-04 07:53
喬治亞州一名男子4日先殺了母親和祖母，然後跑到這家麥當勞店槍殺一名女性經理後自殺。(美聯社)

連殺母親、祖母、麥當勞經理後自殺 他為何被激怒？

2023-05-04 21:13

超人氣

更多 >
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應