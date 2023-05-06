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巴菲特：美中緊張加劇很愚蠢 恐導致「相互毀滅」

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巴菲特：美中緊張加劇很愚蠢 恐導致「相互毀滅」

記者胡玉立／即時報導
股神巴菲特在波克夏．哈瑟威公司年度股東大會上說，美中需要彼此，呼籲華府與北京和睦相處。(路透)
股神巴菲特在波克夏．哈瑟威公司年度股東大會上說，美中需要彼此，呼籲華府與北京和睦相處。(路透)

高齡92歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)和他的長期夥伴、99歲的波克夏公司(Berkshire Hathaway)副董事長孟格(Charlie Munger)6日在年度股東大會上，批美中緊張局勢日益加劇很「愚蠢」，敦促美中解決彼此日益擴大的歧異，強調兩國需要彼此，雙方應和睦相處。

巴菲特和孟格同聲指出，美中建立開放的貿易關係，符合雙方共同利益；因此，兩國都應小心，切勿加劇緊張關係，因為這對世界來說，利害攸關。

巴菲特將美中緊張局勢比作美蘇冷戰，指冷戰時的核武衝突威脅可能導致「相互毀滅」；他說：「當務之急是美中都明白這場比賽是什麼，不要推得太過頭，讓雙方都能繁榮昌盛。」

孟格則是措詞強烈地表示，「任何加劇美中兩國緊張關係的事，都是愚蠢的、愚蠢的、愚蠢的，」美中應和睦相處，若有任一方做出愚蠢的事，另一方應以極大的善意回應。

談及AI，巴菲特提到，幾個月前他的朋友比爾蓋茲曾向他展示ChatGPT，他有機會試用它。他將AI與原子彈相提並論，認為兩者都是重要發展，但任一種發展都不能改變人類思考的方式。巴菲特說，AI可能會以各種方式改變世界，但新技術不會奪走投資者的機會；「新事物的出現不會奪走機會；給你機會的是做愚蠢事情的其他人。」

巴菲特重申他對美國前景的長期樂觀態度，說他相信美國將隨時間推移繼續繁榮。談到美國國內激烈的政治分歧，他說：「現在的問題是，黨派之爭更加轉向部落主義；在部落主義中，會聽不到對方的聲音。」

儘管都已九旬高齡，但巴菲特和孟格一整天精神抖擻地在內布拉斯加州奧馬哈(OMAHA)舉行的波克夏公司年度股東大會上回答各種問題，會場裡擠滿了聆聽這對億萬富翁二人組高見的人。

參與會議的人來自世界各地。來自溫哥華、40歲的吳先生(Sheraton Wu)說：「孟格99歲了，親眼見到他是我的願望清單之一，我非來不可。」從新加坡趕來首度與會的林先生(Chloe Lin)說，向兩位投資傳奇請益，「機會千載難逢」。

巴菲特 AI 波克夏

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