北加奇科發生大規模槍案1死5傷 死者為未成年女性

奇科警方發言人網路直播記者會。（取材自奇科警方臉書）

距離沙加緬度以北一個半小時車程的北加州 城市奇科（Chico）6日凌晨發生一起複雜的前後共涉及6名受害人、其中5傷1死的大規模槍擊 事件。死者為年僅17歲的未成年女性。

根據KRON4電視台報導，奇科警方表示，今日清晨在奇科時發生的大規模槍擊事件，共有6人被擊中，其中1人死亡。

奇科警方在凌晨3時26 分收到槍擊事件的報告後，警員被派往事發地點Columbus Ave 1000號街區。在到達現場後，警員找到了6名被槍擊中的人，其中1名受害者身亡。

該案目前於早期調查階段，尚未沒有公布死者姓名。但奇科警察 局提供了6名受害者的年齡情況，其中包括已經死亡的17歲女性，另有4人分別為21歲、20歲、19歲、18歲的男性，情況穩定，沒有生命危險的男性，此外還有一名17歲女性，傷情穩定，沒有生命危險。

當地電視台KRCR在下午報導更多案件詳情。奇科警方指出，本次的槍擊事件，起因於當日凌晨12時27分在West 7th Street 700街區的一家庭聚會上發生的口角。

奇科警方表示，當一名身分不明的嫌犯，被要求離開這場家庭聚會時爆發了衝突。警方在接到槍擊事件的報告後，趕到West 7th Street的現場，發現兩名受害者在打鬥中遭毆打，其中一人稱其頭部被槍柄鎚擊頭部，另一人稱頭部被玻璃瓶擊中。這兩名受害者都被送往當地醫院，目前情況穩定。

接著，在凌晨2時59分，警員接報被派往位於Columbus Ave 1000號街區的另一個派對。警察趕到並驅散了這場大型派對，但在那裡警員發現了與West 7th Street暴力事件嫌犯的描述相符的人，此人已因持有槍枝和魯莽開槍而被警方逮捕。

不久之後，凌晨3時26分，奇科警方又被派回Columbus Ave1000號街區，因為接到消息說，有多名受害者被槍擊中。

奇科警探局正在積極調查這起事件。目前所知是1死5傷，但警方認為這是一起孤立的事件，不會對社區構成持續威脅。任何該案知情人士關，請聯繫奇科警方調查熱線 (530)-897-5820。