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國會暴動案 男對警噴胡椒劑遭判14年 至今最重

中央社華盛頓5日綜合外電報導
2021年1月6日在國會發生的暴動案中，賓州一名男子被判處14年。(美聯社)
2021年1月6日在國會發生的暴動案中，賓州一名男子被判處14年。(美聯社)

賓州一名男子因2021年1月6日在國會大廈外對員警噴胡椒噴霧，今天依傷害重罪等罪名被判處14年徒刑。這是目前為止國會大廈暴動案被定罪者當中判處刑期最長案例。

路透社報導，49歲的史瓦茲（Peter J. Schwartz）去年12月在聯邦法院的審判中被判有罪。呈堂證據顯示，當天在國會大廈西側低階露臺上襲擊員警的群眾當中，史瓦茲處於先鋒位置；他之後還吹噓自己「扔出第一把椅子」而「開啟暴動」。

檢方表示，史瓦茲其後奪走了一個裝滿胡椒噴罐的警察裝備袋，並將噴罐分發給其他人，包括他的妻子，以便他們用來對付警察。

根據檢方說法，史瓦茲在那之後開始追趕任何他能找到正在撤退的警察，並朝他們噴胡椒劑。他當時手上還揮舞一根木棍，在人群中狂奔穿越進入國會大廈西側露臺隧道。

從事焊工的史瓦茲今年2月初在家鄉賓州的尤寧敦（Uniontown）被捕。他與另2位被告布朗（Jeffrey Scott Brown）和馬利（Markus Maly）成為因國會暴動案用胡椒噴霧襲擊員警而首批被判有罪的3人。

來自加州聖安娜（Santa Ana）的布朗今年4月被判處4年半徒刑，而來自維吉尼亞州芬卡斯爾（Fincastle）的馬利則正在等待判刑。史瓦茲的妻子史托林茲（Shelly Stallings）也在今年4月被判處2年徒刑。

史瓦茲被認定犯有4項持危險武器傷害罪和其他6項罪名，包括妨礙公務、持危險武器進入管制建物，以及在管制建物內進行肢體暴力行為等。

史瓦茲被判處的170個月刑期，超越了與美國國會暴動案相關先前判處的最長刑期，前紐約市警察韋布斯特（Thomas Webster）因當天襲擊一名華盛頓警察而被判10年徒刑。

警察 賓州 維吉尼亞州

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