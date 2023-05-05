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500磅義大利麵神秘被棄新州河邊 居民困惑：誰幹的？

世界新聞網／即時報導
新州一個小鎮的溪邊出現大量神秘被棄義大利麵。(截取自Nina Jochnowitz臉書)
新州一個小鎮的溪邊出現大量神秘被棄義大利麵。(截取自Nina Jochnowitz臉書)

近日，新州舊橋鎮(Old Bridge)的市議員候選人喬克諾維茲(Nina Jochnowitz)在臉書發文稱，她在鎮裡一條小溪旁邊發現多達500磅的義大利麵被遺棄河邊，一時間引起居民廣泛討論：到底是誰做的？

據NBC報導，儘管這些義大利麵從圖片上看已經被煮過，但調查發現他們被放置小溪邊的時候仍然是未經過烹煮的狀態，只是經過了一個下雨的周末，義大利麵變得濕軟。

在過去幾天裡，這幾百磅神秘義大利麵到底來自哪裡，引起了新州人的廣泛討論，特別是在社群媒體上。舊橋鎮當地的一個臉書興趣小組裡面議論已經熱火朝天，有人把這場事故稱作「2023年義大利麵門事件」；當地一家義大利麵餐廳主人表示，他也完全想不出如此大量的義大利麵從何而來，戲稱「幹這事那人可能是想餵森林。」

新州一個小鎮的溪邊出現大量神秘被棄義大利麵。(截取自Nina Jochnowit...
新州一個小鎮的溪邊出現大量神秘被棄義大利麵。(截取自Nina Jochnowitz臉書)

當地警方仍然在調查這件事的當事人，但首先發現的喬克諾維茲宣稱，據他了解這些義大利麵來自一個私人住宅，但她不願義透露更多。

NBC報導稱，居民認為這些義大利麵來自當地一個正在出售的房子。擁有這棟房子的婦人去世之後，他的兒子在搬離住所的過程中清空母親儲藏的食物，清出了一大堆舊義大利麵。但這個消息沒有得到官方的證實。

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