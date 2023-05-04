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目的地已抵達？導航出錯 夏威夷遊客連人帶車開進水裡

聯合新聞網／即時報導
兩名遊客因為不熟路況，照著GPS的導航將車開進海中。(截自推特)
兩名遊客因為不熟路況，照著GPS的導航將車開進海中。(截自推特)

「您的目的地已抵達」。兩名遊客到夏威夷遊玩，因為不熟路況用GPS導航，沒想到GPS說目的地已抵達，結果卻是導航進海裡，兩人也就這樣連人帶車跌進水裡，差點鬧出人命。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，日前兩名遊客到夏威夷遊玩，駕駛一輛租用的銀色克萊斯勒轎車行經荷諾柯豪港（Honokohau Harbor），最終讓周遭船員一整個看傻眼，因為駕駛就這樣把車開進海中。

原來這兩名遊客是要到附近安排潛水的旅行社，不過導航卻要他們「向前開」，遊客因為不熟路況，於是就直接把車開進水裡。車子開進水裡後不斷下沉，車上乘客看起來不知所措。船員看見以後趕緊上前幫忙，讓駕駛和乘客從車窗離開。有兩位好心的男子則想辦法將繩子綁在車子後方，希望能夠把車子拉回岸上，不過「救車計畫」最後仍宣告失敗。

目擊的附近居民將過程拍成影片上傳到社群媒體，吸引不少網友討論。有網友說這是什麼搞笑的美劇情節嗎？也有人好奇到底怎麼把車開進海裡的，另一名網友則說這趟旅行也太貴了，不知道租的車有沒有保保險。

夏威夷 社群媒體 美劇

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