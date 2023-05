目的地已抵達？導航出錯 夏威夷遊客連人帶車開進水裡

「您的目的地已抵達」。兩名遊客到夏威夷 遊玩,因為不熟路況用GPS導航,沒想到GPS說目的地已抵達,結果卻是導航進海裡,兩人也就這樣連人帶車跌進水裡,差點鬧出人命。

據「紐約郵報」(New York Post)報導,日前兩名遊客到夏威夷遊玩,駕駛一輛租用的銀色克萊斯勒轎車行經荷諾柯豪港(Honokohau Harbor),最終讓周遭船員一整個看傻眼,因為駕駛就這樣把車開進海中。

原來這兩名遊客是要到附近安排潛水的旅行社,不過導航卻要他們「向前開」,遊客因為不熟路況,於是就直接把車開進水裡。車子開進水裡後不斷下沉,車上乘客看起來不知所措。船員看見以後趕緊上前幫忙,讓駕駛和乘客從車窗離開。有兩位好心的男子則想辦法將繩子綁在車子後方,希望能夠把車子拉回岸上,不過「救車計畫」最後仍宣告失敗。

目擊的附近居民將過程拍成影片上傳到社群媒體 ,吸引不少網友討論。有網友說這是什麼搞笑的美劇 情節嗎?也有人好奇到底怎麼把車開進海裡的,另一名網友則說這趟旅行也太貴了,不知道租的車有沒有保保險。

Two tourists in Hawaii mistakenly followed a GPS route straight into a harbor, and remained stuck while water poured in their car — until a sailboat crew rescued them. pic.twitter.com/g7QG0VNcRE