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「驕傲男孩」前首領及3成員 陰謀叛亂定罪…可判20年

記者胡玉立／即時報導
「驕傲男孩」自視為「川普的軍隊」，想要阻止拜登成為總統。（美聯社）
「驕傲男孩」自視為「川普的軍隊」，想要阻止拜登成為總統。（美聯社）

極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）前首領塔里歐(Enrique Tarrio)和三名成員因陰謀襲擊國會大廈、阻止國會將川普政權轉移給2020年勝選者拜登，4日以「陰謀叛亂」(seditious conspiracy)遭定罪；此罪最高可判處20年徒刑。

此案經華府陪審團歷經三個多月審理、聽取數十名證人證詞後定罪，對司法部來說是重要里程碑。司法部現已對涉案的兩大極右派團體「驕傲男孩」和「守誓者」（Oath Keepers）首領分別做出陰謀叛亂定罪。

塔里歐是邁阿密居民，他2022年3月被捕，4日在判決宣讀時未表現任何情緒。塔里歐1月6日當天並不在華府，因他兩天前因另一案件被捕，被勒令離開首都。但檢察官說，他組織並指揮了當天衝進國會大廈的「驕傲男孩」襲擊。

另三名「驕傲男孩」成員諾丁(Ethan Nordean)、畢格斯(Joseph Biggs)和瑞爾(Zachary Rehl)也被判犯下陰謀叛亂罪，以及妨礙國會認證拜登選舉勝利、妨礙執法及其他兩項共謀罪名。陪審團尚未就第五名被告裴左拉(Dominic Pezzola)的陰謀叛亂控罪達成一致裁決；但他被判犯下其他嚴重罪名，其中包括偷取警察防暴盾牌在內。法官要求陪審團繼續審議尚未達成一致的罪狀。

檢察官穆爾若(Conor Mulroe)告訴陪審團，「驕傲男孩」自視為「川普的軍隊」，準備進行「全面戰爭」以阻止拜登成為總統。穆爾若在結案陳詞中說：「驕傲男孩們已站在川普身後，願意為他施暴」。

被告律師否認他們有任何襲擊國會大廈或阻止國會認證拜登獲勝的陰謀。塔里歐的一名律師還試圖將責任推給川普，稱這位前總統在號召白宮附近人群「拼死戰鬥」時，煽動挺川暴民襲擊。

不同的陪審團已先後在去年11月及今年一月宣布另一極右派民兵團體「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）及五名成員陰謀叛亂罪名成立。本月稍晚，司法部將宣布其求刑內容。

拜登 川普 司法部

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