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皇家駭客集團勒贖 達拉斯市府網站停擺

記者張聲肇／即時報導
世界各地數以千計的電腦伺服器成為勒贖軟體駭客攻擊的目標。(路透)
世界各地數以千計的電腦伺服器成為勒贖軟體駭客攻擊的目標。(路透)

達拉斯市政府網站3日早上遭「皇家駭客集團攻擊，網路服務在惡意軟體威脅下停擺，市政經理布若德納克斯（T.C. Broadnax ）4日表示，他很樂觀「風險有限。」

市府說，資訊科技處徹夜不眠不休縮小網頁停擺的衝擊，將儘速恢復服務，正優先處理公安和直面市民的部門。

布若德納克斯說，資訊科技處3日早上就發現這個威脅，該處人員立即處理，以確保市民服務不受中斷。

他說，幸好市府早有備案，也演練過，這些「曾經的付出」如今獲得回報，「造成大家不便，我們感到抱歉，也感謝民眾諒解，我們正加緊處理，直到問題解決。」

FBI和網路與基礎建設安全局說，皇家駭客集團使用客製加密系統，曾於2022年9月對美國和國際組織發動攻擊，癱瘓了好些網站。

美國當局指出，該集團犯案手法66%靠釣魚郵件進入受害方的網路，威脅受害方，不付贖金的話，就公布它們的加密資料。這次勒贖達拉斯市府，提出什麼交換條件，目前還不知道。

達拉斯郡中央評價區去年底也受到勒贖軟體攻擊，網路運作中斷了72天。經調查，駭客利用受害單位某員工中了「釣魚計」，駭進其網路系統。

網路與基建安全局說，勒贖軟體駭客通常透過惡意軟體，侵入犯案對象的電腦系統，侵入後把受害方伺服器的資料加密「綁架」住，威脅對方，若不交付贖金，就不提供解密軟體，讓對方的網站形同作廢。

達拉斯市4日推出臨時網站，請市民從 @CityOfDallas推特帳號尋查原網站的修復狀況。

臨時網站說，「本市網站服務暫時受阻，有關人員正努力修復。感謝各位的耐心。」

市府在推特上，並未提及主網站遭勒贖軟體惡客攻擊事，讓市民查知修復進展情況的新網站入口，4日早上就已開始運作。

該市說數部門的網址，請用戶到臨時網站，包括311電話服務、市法院和自來水處。311服務處推文說，網頁和應用程式「故障」仍未排除，有急事請打電話。

駭客 皇家 釣魚

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