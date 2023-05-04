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全美2022年死因排行榜 新冠病毒退居第4

編譯周芳苑／綜合4日電
芝加哥一名男子接種可對付變種病毒的補強針。(Getty Images)
芝加哥一名男子接種可對付變種病毒的補強針。(Getty Images)

疾病預防控制中心(CDC)公佈，新冠病毒(COVID-19)傳播趨緩，在2022年全美死因排行榜退居第四，較前一年後退一位，但仍是重大死因。

根據提交給CDC的2022年「全國健康統計」(National Center for Health Statistics)初版報告，330萬例死亡報告中，染疫致死佔18萬6702例，遠低於2021年的41萬 6893例。

全美前三大死因是心臟病癌症、以及多半由過量服藥造成的意外傷害之後，死亡人數都較前一年增加。

CDC及外部專家先前根據稍早的不完整數據推估，2022年新冠病毒仍將是第三大死因，4日最新數據出現轉變。

全國健康統計死亡監測負責人艾哈邁德(Farida Ahmad)說，去年二、三月之後，新冠病毒死亡情況確實改變，死亡的許多特徵也生變。

無論依種族、年齡，2022年染疫致死的人數普遍較前一年減少；15歲以下的兒童例外。

雖然染疫致死人數普遍減少，但不同族群間仍有差異。

針對種族，黑人、美洲印第安人或阿拉斯加原住民死亡情況依舊最嚴重；就年齡看，5 至 14 歲死亡率仍最低，屆滿85歲的老人死亡率最高；就性別看，男性死亡率仍高於女性。

依地域看，CDC同一天公佈的另一報告顯示，經年齡因素調整後的染疫死亡率仍以美國中南部最高，包括阿肯色州、路易斯安那州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州和德州，新英格蘭地區死亡率依舊最低。

去年60%染疫死亡是在醫院病床上，低於疫情爆發之初兩年的70%，在家或長期看護機構死亡的比例增加。

去年全美前三大死因及死亡人數依序是心臟病69萬9659人、癌症60萬7790人、意外傷害21萬8064人。心臟病、癌症經年齡因素調整後的死亡率持續第三年惡化。

若將「間接致死」納入考量，2022年新冠病毒致死人數增加到24萬4986 人，包括醫生或驗屍官將新冠病毒感染列為「促成死亡原因」或「致死關聯的一部份」，就好比原本已患嚴重疾病卻染疫，病情雪上加霜。

CDC 心臟病 癌症

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