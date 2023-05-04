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Meta移除逾百假帳號 冒充歐美組織發表親中言論

中央社舊金山3日綜合外電報導
臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布，已經移除由100多個中國帳號組成的網絡，這些帳號冒充美國和歐洲組織，並發表許多支持北京論點的言論。路透
臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布，已經移除由100多個中國帳號組成的網絡，這些帳號冒充美國和歐洲組織，並發表許多支持北京論點的言論。路透

臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布，已經移除由100多個中國帳號組成的網絡，這些帳號冒充美國和歐洲組織，並發表許多支持北京論點的言論。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta指出，這些遭到移除的臉書和Instagram帳號，包括一個偽裝成新聞機構和偽裝成一所智庫的帳號，它們很可能利用人工智慧（AI）開發的「深偽」合成影像科技來以假亂真。

這些帳號在Meta旗下平台合計吸引1萬5000多人追蹤，背後似乎有某些財務資源。

舉例來說，帳號的操作者號召在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行抗議活動，反對經常遭右翼團體攻擊的億萬富翁慈善家索羅斯（George Soros），並在另個社群網站推特（Twitter）提議參加費。這些帳號也向自由接案作家提出有償邀稿，請他們為旗下至少一個網站撰文。

Meta在報告中說，這些帳號充斥親中言論，包括「對於抵制2022年北京冬奧提出警告，指責美國對非洲的外交政策」，以及「宣稱維吾爾人在中國享有舒適的生活條件」，並發表「對維吾爾維權人士和批評北京者的負面評論」。

Meta並未將這些帳號與中國政府掛鉤，僅表示幕後操作者是一些在中國的個人，並與一家科技公司有關。

Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）告訴媒體記者，這批下架帳號顯示中國的影響力網絡「性質出現轉變」，中國特務採取新策略，例如設立幌子公司、聘請世界各地自由撰稿人及主動招募抗議人士。

尼莫表示，儘管這些問題帳號網絡的規模普遍仍小，且苦於吸引夠多追隨者，但「他們正在實驗各種策略，而這無論如何是我們想要持續關注的」。

上述操作方式與俄羅斯特務2016年在美國總統大選期間使用的手法類似。當時俄國人使用假身分、冒充美國政治和運動組織的代表，成功在網路上挑起美國人在政治議題上相互激烈攻訐。

一名美國官員告訴CNN，中國特務近年來「心態改變」，從原本擔心被抓包干預美國大選，到現在視影響力行動為另一種力量投射工具。

這名官員表示，隨著美國總統大選明年將至，「我們正密切關注」中國的影響力行動。

美國總統大選 北京冬奧 臉書

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