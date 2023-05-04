猶他州限制色情網站須年齡驗證 Pornhub鎖IP反制

圖為猶他州鹽湖城的議會大廈。美聯社

猶他州 今天出現民眾搜尋虛擬私人網路（VPN）激增的情形，主要是因為大型色情網站Pornhub抗議猶他州新的年齡驗證法規上路，而阻擋當地訪客使用。

猶他州新法要求使用者拿出政府發的身份證明去驗證年齡才能進入色情網站，設於盧森堡、擁有Pornhub的私人公司MindGeek為了抗議這項法律，昨天禁止猶他州訪客進入Pornhub網站。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Pornhub和MindGeek所擁有的其他成人網站，在本周開始阻擋使用猶他州IP位址的訪客。

法新社報導，谷歌（Google）數據顯示，猶他州民眾搜尋使用VPN上網的情形激增，成為新法生效數小時後當地最為普遍的搜尋項目。

在捍衛Pornhub決定的影片中，成人片女星德維利（Cherie DeVille）表示，「每次要造訪成人平台就得提供身份證明，並非保護我們使用者的最有效解決方案」。

她還說，事實上「這會讓孩童和你的隱私處於危險」。

Pornhub正轉為推廣一種「基於設備的驗證」方式，用戶使用這種方法可以透過智慧手機 、電腦和平板裝置來保證他們的年齡合乎法規。

猶他州2016年稱色情片是一種公衛危機，並於今年2月提出這項年齡驗證法規，讓觀看色情片如同購買菸酒一樣，都需要受到限制。

猶他州3月也通過另一項法規，要求孩童需經父母同意才能使用TikTok和Instagram等社群媒體 平台。