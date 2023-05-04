德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力

德州州長艾伯特。(美聯社)

共和黨 居多數的德州 參議院本周稍早通過法案，賦予州長艾伯特(Greg Abbott)「首開先例」(precedent-setting)的權限，得以推翻全州人口最多、休士頓所在地的哈里斯郡(Harris County)選舉投票 結果。

2022年選舉期間，哈里斯郡某些投票所發生選票不足的問題，德州參議院提案當中也對主管機關官員做出懲處。

休士頓紀事報(Houston Chronicle)，根據法案內容，如果哈里斯郡再次發生選票不足的問題，選票缺少比例超過2%以上，投票所超過一個小時沒有選票可用，艾伯特任命的州務卿便可宣布全郡重選。

哈芬登郵報(HuffPost)分析，這項法案賦予艾伯特「首開先例」的權限得以推翻選舉結果。

法案起草人之一、共和黨籍德州參議員米德頓(Mayes Middleton)說：「我們為什麼不能完善舉行選舉，準備好適當份量的選票，這種事情是不能找藉口的。」

不過，民主黨籍州參議員則說，共和黨提案目的是希望落實前總統川普、前任亞利桑納州州長候選人雷克(Kari Lake)的主張，建立能夠推翻選舉結果的管道。

哈里斯郡長期以來政治立場傾向支持共和黨，但2020年總統大選民主黨得票率將近56%。艾伯特與共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)的連任選舉，在哈里斯郡的投票結果都遭逢失敗。

法案接下來將進入同樣也是共和黨居多數的德州眾議院審理，一般預料過關希望極高。

民主黨籍哈里斯郡檢察官曼尼菲(Christian Menefee)表示，這項法案只針對全州人口最多的哈里斯郡，因為郡內人口以少數族裔為主。

法案2日在州參議院表決通過後，米德頓接受地方電視台Fox 26訪問時說，哈里斯郡選票不足的問題，導致無以計數的民眾無法在選舉日當天完成投票。

休士頓紀事報報導指出，調查分析發現，選票短缺問題其實並沒有改變哈里斯郡的選舉結果。