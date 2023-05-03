美參院通過恢復東南亞太陽能板輸美關稅 拜登將否決

美國參議院表決通過，要求恢復東南亞國家太陽能板輸美關稅。不過拜登將否決國會這項立法，繼續給予豁免。（路透）

美國參議院周三（3日）以56票對41票，表決贊成恢復對四個東南亞 國家的太陽能板課徵進口關稅 ；稍早，眾議院已經通過此案。彭博資訊說，一旦恢復課稅，最高稅率可達254%。不過美國總統拜登 早已揚言將否決國會這項立法，繼續給予關稅豁免直到明年6月初。

周三的參院投票，有九位民主黨議員跑票，加入共和黨陣營，支持中止關稅豁免。拜登政府因為美國國內的太陽能板產量無法馬上提升到滿足需求的水準，去年6月開始給予柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南等四國，為期兩年的關稅豁免。

現在參眾兩院、兩黨議員都反對關稅豁免，凸顯國會擔心行政團隊為了護衛再生能源的發展，不顧貿易風險。國會一直關切美國在電動車用關鍵礦物、太陽能電板以及其他轉型乾淨能源所需設備，太過依賴中國。

如果拜登依計劃否決國會恢復課稅立法，眾院共和黨議員預料將發動表決來試著推翻拜登的否決，但是達不到必須的三分之二絕對多數門檻。

美國商務部一項調查發現，中國大陸的太陽能板製造商為規避反傾銷稅、反補貼稅，長年在產品輸美前先到東南亞國家組裝。

若沒有被豁免關稅，大多數東南亞國家太陽能板輸入美國的關稅稅率在兩位數低端，若判定有不公平貿易情節，最高稅率可達254%。