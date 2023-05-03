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美國貿易代表戴琪：盼能速宣布美台貿易倡議新進展

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表戴琪。（美聯社）
美國貿易代表戴琪。（美聯社）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）3日在選擇美國投資峰會演講時說，希望很快能宣布美台貿易倡議的新進展。

戴琪說，拜登重建美國的藍領藍圖正在實踐，美國吸引外資增加本地的工作機會；貿易可以增加供應鏈彈性，準備抵禦未來的衝擊，美國政府正在與盟友夥伴一起努力，包含透過印太經濟架構（IPEF）建構完整的供應鏈，與日本達成關鍵礦物協議，和歐盟談判解決長期貿易爭端。

此外，戴琪提到，台灣和肯亞是美國充滿活力的貿易夥伴，擁有共同的價值觀，希望很快能宣布跟他們談判的新進展。

台美21世紀貿易倡議自去年6月宣布成立以來，備受外界關注；台灣與美國去年11月在紐約舉行「概念性討論」（conceptual discussions），今年1月舉行「談判回合」（negotiating round）會議，雙方在11個議題中的5個達成共識，分別為貿易便利化、良好法制、服務業國內規章、反貪腐、和中小企業。

行政院政務委員鄧振中與駐美代表蕭美琴2日赴美國貿易代表署（USTR）拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），鄧振中會後表示，雙方官員都滿意台美21世紀貿易倡議的目前談判進展，會中討論下一步如何進行。

鄧振中表示，台美雙方均正面看待貿易倡議，目前結構沒問題，後續有些行政手續，以及對國內的溝通還要時間，若確定要簽署第一階段協議時會宣布。

戴琪 供應鏈 拜登

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