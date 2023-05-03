亞特蘭大醫院槍案1死4傷 退役軍人就診 突發狂掏槍濫射

亞特蘭大醫療中心「Northside Hospital Medical Midtown」發生槍擊事件，警方緊急封鎖現場。（路透）

喬治亞州亞特蘭大 3日發生槍擊 案，一名槍手當天和母親一起前往醫院，卻突然情緒失控，掏槍濫射，造成1死4傷，警方歷經8小時追緝後，已將槍手逮補到案。

亞特蘭大警察 局表示，警方3日中午12時左右接獲通報， 稱北部醫療中心（Northside Hospital Medical）發生槍擊案，24歲男子帕特森（Deion Patterson）陪母親到醫院11樓等待室候診，卻突然掏槍射擊，造成一名39歲女子死亡、另外4人受傷，之後再到街上劫車逃逸，歷經8小時搜捕，警方於當地時間晚間7時45分左右將帕特森逮捕歸案。

美國喬治亞州亞特蘭大一間醫院3日發生槍擊案，24歲槍手帕特森跟母親前往醫院，卻突然情緒失控，掏槍濫射，造成1死4傷。（路透）

4名傷者年齡介於25歲到71歲之間，皆為女性，重傷急救的3人中，一人腹部中彈、一人手臂中彈，一人則被射中臉部，帕特森母親則未受傷。

警方高層引述帕特森母親指出，當時其實是母親陪帕特森到醫院求診，因為帕特森不滿意美國退伍軍人事務部的照護安排，才會轉到新的醫院。

據了解，帕特森2018年7月入伍海軍海岸防衛隊，並於2023年1月遭到退役。海岸防衛隊表示，正與警方密切合作調查槍擊事件，對受害者及家屬致上慰問之意。