我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美直航航班增加 這些班次有望回歸？

中國飛美航班 每周從8班增至12班 即起生效

亞特蘭大醫院槍案1死4傷 退役軍人就診 突發狂掏槍濫射

編譯徐榆涵／即時報導
亞特蘭大醫療中心「Northside Hospital Medical Midtown」發生槍擊事件，警方緊急封鎖現場。（路透）
亞特蘭大醫療中心「Northside Hospital Medical Midtown」發生槍擊事件，警方緊急封鎖現場。（路透）

喬治亞州亞特蘭大3日發生槍擊案，一名槍手當天和母親一起前往醫院，卻突然情緒失控，掏槍濫射，造成1死4傷，警方歷經8小時追緝後，已將槍手逮補到案。

亞特蘭大警察局表示，警方3日中午12時左右接獲通報， 稱北部醫療中心（Northside Hospital Medical）發生槍擊案，24歲男子帕特森（Deion Patterson）陪母親到醫院11樓等待室候診，卻突然掏槍射擊，造成一名39歲女子死亡、另外4人受傷，之後再到街上劫車逃逸，歷經8小時搜捕，警方於當地時間晚間7時45分左右將帕特森逮捕歸案。

美國喬治亞州亞特蘭大一間醫院3日發生槍擊案，24歲槍手帕特森跟母親前往醫院，卻突...
美國喬治亞州亞特蘭大一間醫院3日發生槍擊案，24歲槍手帕特森跟母親前往醫院，卻突然情緒失控，掏槍濫射，造成1死4傷。（路透）

4名傷者年齡介於25歲到71歲之間，皆為女性，重傷急救的3人中，一人腹部中彈、一人手臂中彈，一人則被射中臉部，帕特森母親則未受傷。

警方高層引述帕特森母親指出，當時其實是母親陪帕特森到醫院求診，因為帕特森不滿意美國退伍軍人事務部的照護安排，才會轉到新的醫院。

據了解，帕特森2018年7月入伍海軍海岸防衛隊，並於2023年1月遭到退役。海岸防衛隊表示，正與警方密切合作調查槍擊事件，對受害者及家屬致上慰問之意。

槍擊 亞特蘭大 警察

上一則

世界新聞自由日 國會批中國長臂管轄 籲釋放富察

下一則

美國貿易代表戴琪：盼能速宣布美台貿易倡議新進展

延伸閱讀

塞爾維亞校園槍擊釀9死 13歲學生開槍濫射 還列「獵殺名單」

塞爾維亞校園槍擊釀9死 13歲學生開槍濫射 還列「獵殺名單」
亞特蘭大FASCA招生 5/12辦線上說明會

亞特蘭大FASCA招生 5/12辦線上說明會
「黑命貴」訴訟 南巴市府50萬和解

「黑命貴」訴訟 南巴市府50萬和解
南巴沙迪那賠償50萬 和解黑命貴民權訴訟

南巴沙迪那賠償50萬 和解黑命貴民權訴訟

熱門新聞

德州克利夫蘭鎮28日午夜發生重大槍擊案，五人遭行刑式處決。圖為警方28日在案發現場調查。(美聯社)

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

2023-04-29 21:55
一名7年級男童在校車司機昏倒後，趕緊抓住方向盤並踩下煞車，拯救了車上數十名學生。(截取自MSNBC影片)

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

2023-04-29 11:21
取自YouTube

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

2023-04-27 15:57
新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

2023-05-02 18:07
德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因不滿停車時遭騙40元，一氣之下拿槍擊斃對方。(美聯社)

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

2023-04-28 23:18
犯下德州五屍命案的38歲墨西哥籍無證客奧羅佩薩，在案發現場附近數哩之處落網。(美聯社)

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

2023-05-02 23:01

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？