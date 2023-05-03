世界新聞自由日 國會批中國長臂管轄 籲釋放富察

出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）

今天是世界新聞自由日，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天關切八旗文化總編輯富察（本名李延賀）在中國遭拘捕一案，譴責中國長臂審查境外言論，呼籲立即將他釋放。

在5月3日世界新聞自由日這天，CECC在推特（Twitter）發文關切富察在中國遭拘捕案件，譴責中共 「長臂」審查境外言論，呼籲立即釋放富察。

富察是中國公民，自2009年起定居台灣，他創立的八旗文化以出版批判中共的書籍聞名於台灣文壇。他今年3月赴中探親後失聯，國台辦4月26日證實，李延賀因涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國家安全機關的調查。

擔任CECC共同主席的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）今天透過聲明表示，中國是全球拘禁最多記者、部落客、公民記者及新聞專業人員的國家，當地媒體環境遭限制程度全球數一數二嚴重。

兩位主席指出，中共積極對境內新聞資訊進行審查，同時試圖限制海外批評其政策的言論。

兩位主席強調，確保新聞自由應是美中關係重要一環，擁有新聞自由才能揭露暴行、阻止強迫勞動與全球流行病、發布可信賴的經濟數據，進而為美中人民之間建立更深、更坦誠的了解。

他們呼籲拜登 政府，應引領國際尋求釋放所有遭不當拘捕的中國、香港新聞從業人員，包括壹傳媒集團創辦人黎智英、「六四天網」創辦人黃琦、澳洲 籍中國官媒主播成蕾（Cheng Lei）、中國公民記者張展等人。