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瑪莉亞凱莉曾代言 瘦身連鎖服務Jenny Craig將關閉

記者顏伶如／即時報導
減重瘦身及營養諮詢連鎖服務品牌「珍妮克萊格」(Jenny Craig)由於無法籌措到需要資金，旗下事業將在近期之內全面關閉。(Getty Images)
減重瘦身及營養諮詢連鎖服務品牌「珍妮克萊格」(Jenny Craig)由於無法籌措到需要資金，旗下事業將在近期之內全面關閉。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)3日報導，流行天后瑪莉亞凱莉(Mariah Carey)曾擔任代言人的減重瘦身及營養諮詢連鎖服務品牌「珍妮克萊格」(Jenny Craig)，2日晚間對員工發出電郵通知指出，由於無法籌措到需要資金，旗下事業將在近期之內全面關閉，企業總部與全職員工最後上班日為5日，時薪制分店店員最後上班日則是2日，所有員工領取最後一份薪水時都會包括應得紅利以及未休假獎金。

創立於1983年的「珍妮克萊格」，在美國與加拿大共計擁有500多家直營及連鎖分店，雇用員工總數有1000多人。

報導指出，「珍妮克萊格」上周已對在加州卡爾斯貝德(Carlsbad)企業總部上班的員工發布「員工整頓及再培訓通知法」(WARN Act)通知，告知辦公室即將於今年6月24日關閉，也可能提早關閉時間。通知函中表示，實體商店的營業將逐漸結束，轉型為電子商務模式。「員工整頓及再培訓通知法」規定，企業如果可能裁員或推出無薪假，必須在60天之前通知員工。

報導指出，「珍妮克萊格」尋找買家的嘗試沒有獲得結果，過去兩周資金已經用罄；兩名在「珍妮克萊格」企業總部任職的員工說，非常擔心公司在本周之內就可能向法院聲請破產

「珍妮克萊格」2019年由資產高達550億元的知名私募股權投資公司H.I.G.Capital收購，但未透露收購金額。

「珍妮克萊格」與H.I.G.Capital均未對國家廣播公司報導發表評論。

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