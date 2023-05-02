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新州40年前性侵命案破案 兇嫌2年前死於獄中

編譯俞仲慈／即時報導
新澤西州當局由DNA證據查出，兩年前死於獄中的囚犯哈維是1984年性侵並殺害19歲女子唐娜‧馬喬的兇手。(監獄檔案)
新澤西州當局由DNA證據查出，兩年前死於獄中的囚犯哈維是1984年性侵並殺害19歲女子唐娜‧馬喬的兇手。(監獄檔案)

新澤西州檢察長與默瑟郡(Mercer County)檢察官辦公室日前表示，根據DNA證據，兩年前死於獄中的囚犯哈維(Nathaniel Harvey)是1984年唐娜‧馬喬(Donna Macho)性侵命案的兇手，正式宣告40年前的命案終於破案。

根據報導，1984年2月26日，19歲的馬喬自東溫莎(East Windsor)住處失蹤後，下落不明，直到1995年4月2日，一名童子軍隊長在新州克蘭伯瑞(Cranbury)一處樹林發現一具遺骸，經過牙齒比對後，證實死者身分就是失蹤多年的馬喬。

馬喬屍骨是在一個農場附近的樹林裡發現，警方證實在馬喬失蹤前後期間，哈維曾在農場短暫工作，而且死者汽車被發現遺棄在鄰近的汙水處理廠，距離哈維住處僅有數步之遙。

其實早在馬喬失蹤後，哈維即因為數次性侵以及一次無關性侵的謀殺前科，而被調查人員鎖定，「檢察官表示哈維犯罪期間，通常會潛入未上鎖的住宅，抓捕並性侵年輕女性。」但遺憾的是，即使哈維很早被鎖定可能是馬喬命案兇手，但警方表示：「隨著調查線索消失，案件也逐漸被淡忘。」

由於當時DNA技術無法順利將哈維的DNA與被害死者臥室取得的證據配對，直到DNA技術升級，進行檢測結果終於確認是哈維的DNA，警方表示「確定哈維的DNA是臥室裡唯一不應該出現的DNA證據」。

據了解，1985年哈維因犯下性侵謀殺婦女命案，被法院判處死刑，後來改判無期徒刑，但仍堅稱自己無罪。根據當局透露，哈維自1985年被捕入獄、直到2020年11月過世前，都被關在布里奇頓(Bridgeton)的南伍茲(South Woods)州立監獄。

在檢方宣布馬喬命案破案後，馬喬妹妹、現在定居德州的茱莉·伯格(Julie Burger)坦言：「我們曾以某種方式認為，或許她還活著、或許她只是受傷……。我很高興結案，是他幹的，只是兇手卻僥倖脫逃。」

DNA 性侵 檢察官

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