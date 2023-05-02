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當心這種蟲…咬一口毀一生 蜱咬病例飆增

編譯潘勛／即時報導
新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)
新澤西州居民近年遭鈍眼蜱咬傷的案例激增。(聯邦疾病防治中心網站)

新澤西州居民史密斯(Craig Smith)有一天遭鈍眼蜱(Lone Star tick，又譯孤星蜱)咬了一口，自此感染學名alpha半乳糖苷寡糖症候群(alpha-gal syndrome)，可能餘生無法痊癒；這種案例激增，在東部、中部都有出現，因氣候變遷之故，目前也傳到北部。

「NJ.com」報導，史密斯去年2月左右被鈍眼蜱咬一口，自此展開痛苦漫長的求醫之旅，一開始幾個月主治醫師們也被難倒了；alpha半乳糖苷寡糖症候群又稱紅肉過敏症，不僅影響他的飲食，還影響到他心臟病及膽固醇藥物的服用。

紅肉過敏症一開始很罕見，有可能喪生，對牛肉、豬肉、羔羊肉及乳製品會出現免疫反映，學界找出原因，是遭鈍眼蜱咬之故。

鈍眼蜱這種吸血昆蟲兇猛貪吃，寄生在鳥類、哺乳類宿主如鹿、狗及人類身上。這種寄生蟲的英文命名，是因雌性背上有白色斑點如恆星，羅格斯大學(Rutgers University)蜱類專家托列多(Alvaro Toledo)表示，鈍眼蜱不僅入侵新澤西州的森林，還來到居民的後院咬人。

托列多表示，新澤西州民眾遭鈍眼蜱咬傷案例空前未有，蜱咬事件發生地點也是前所未有，結果便是因蜱咬而致生病案例大爆炸。

北卡羅來納大學兒科過敏及免疫學副教授卡敏斯(Scott Commins)指出，這種病例在2009年只約20幾件，目前已知超過3萬4000件，可能接近5萬件甚至更多，案例之激增，只有快如旋風可以形容。

蜱類引發原始的恐懼，不光因牠們是蜘蛛屬成員，還有牠們真是寄生蟲，抓牢不放吸血，拒絕放手幾天，直到吃得心滿意足。

這次蜱咬迫使史密斯改變飲食，人生也都變了。一開始是疼痛難忍的蜂窩狀組織炎不退，接下來是沒來沒由的胃絞痛、小腹劇痛及下痢。他再也不能吃牛排、手撕豬肉、起司、喝牛奶，那些食物都讓他病得更重；史密斯表示，人是鐵飯是鋼，飲食就是人生。因為一次蜱咬，他的人生全變了。

新澤西州 過敏 心臟病

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