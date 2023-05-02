好萊塢編劇大罷工 抗議串流產業賺翻 編劇卻分不到羹

美國娛樂影視產業重鎮好萊塢。路透

美國編劇協會（WGA）1日晚間宣布，與代表迪士尼（Disney）和Netflix等公司的「電影 電視製作人聯盟」（AMPTP）談判破裂，並號召上千名好萊塢 編劇2日走上街頭展開大罷工 。法新社指出，罷工將導致多檔晚間節目被迫暫停，原本預計在下半年推出的影集及電影，也可能延期。

好萊塢報導指出，大罷工預計在當地時間2日下午1點於洛杉磯展開，此外紐約也將出現類似的示威活動。這次罷工起因在於勞資雙方無法就薪資、保障就業穩定性以及提供編劇更多串流分潤達成共識。資方以經濟不景氣為由，堅持縮減開銷。

法新社指出，罷工可能為美國影視娛樂產業帶來嚴重損失。好萊塢編劇上次示威是在2007年，為期100天的罷工讓洛杉磯影視娛樂業虧損約20億美元。

美國編劇協會在一封給成員的電子郵件中指出，針對協會提出的條件，電影電視製作人聯盟給出的保證「完全不夠」；好萊塢編劇的薪資長期凍漲，甚至因通膨變相減少，要維持生活已愈來愈不易，資方卻將大多利潤用來為公司營運高層加薪，許多編劇甚至是領工會訂定的最低薪資。

近來節目單位愈來愈傾向雇用少數且短期的編劇。雙方談判1日破裂後，美國編劇協會痛批資方刻意將影視業推向「零工經濟」，讓所有編劇成為自由工作者。電影電視製作人聯盟則指出，工會要求公司無論需要與否都得雇用特定數量的編劇，並保證雇用特定一段時間，無法接受。

此外，編劇應從串流平台分得多少利潤，也是雙方癥結點之一。數十年來，只要節目在電視上重播或製作成DVD，編劇都能得到重播費；但串流平台付給編劇的卻是固定的「年度使用費」，就算電視劇爆紅、全球收視突破千萬次也一樣。

電影電視製作人聯盟認為，公司給付編劇的重播費2021年已創下新高，達4.94億美元（約台幣152億元）。此外，他們強調經濟不景氣確實對各影視集團造成龐大壓力；串流產業異軍突起，各影視公司的老闆無不面臨縮減開銷與維持收益的壓力，並指出迪士尼大裁員就是最好的證明。

電影電視製作人聯盟1日發表聲明，表示他們仍然願意談判，但編劇罷工恐將迎來連鎖反應。數個好萊塢工會已出聲支持美國編劇聯盟，包括好萊塢演員工會（SAG-AFTRA）及美國導演工會（DGA）。兩組織將在今年夏天分別與電影電視製作人聯盟談判。